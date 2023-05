“Estamos preocupados porque el Gobierno no nos quiere dar más de 120 litros de combustible, que no nos alcanza- esto es un tractor de 160 caballos y que gasta más diésel porque los terrenos están más blandos, con 120 no hacemos nada. Necesitamos 600 litros al día, durante el periodo de cosecha, como productores nunca nos socializaron ese decreto. Nosotros no hacemos contrabando, nosotros lo que hacemos es producir”, enfatizó el productor de soya Eliazer Arellano, entrevistado por el medio televisivo.

Los productores señalan que la disposición estatal frena el derecho a seguir produciendo, por lo que la preocupación va a ser manifestada por medio de la protesta.

Entretanto, desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos dijeron que se garantiza el carburante para los productores e indicaron que cuando salen normativas, siempre habrá reacciones.

“La lucha no es contra los productores ni los transportistas, la lucha es contra aquellas personas que se llevan el combustible en bidón que es usado como contrabando interno y externo; la minería ilegal también se lleva combustible y lo mismo pasa con el narcotráfico, el decreto es para atacar estos ilícitos y no para los agricultores, que está garantizado”, enfatizó ayer el presidente de la estatal, Armin Dorgathen.