En Tarija, siete exconcejales pretenden cobrar más de Bs 1 millón por bono frontera

“Algunos de ellos han sido presidentes del Concejo Municipal y no han presupuestado el bono frontera pero hoy, que están afuera de la parte política, pretenden cobrarlo”, lamentó el actual presidente del ente legislativo de ese municipio, Franz Sandóval.

Los exconcejales implicados son: Wilson Villegas, Luis Marca, Andrés Aguirre, Ana María Soria, Richard Coca, Erlinda Urzagaste y Freddy Nuñez.

“La población debe saber que los sueldos de los concejales salen de los recursos propios, es decir de los impuestos de la gente, es decir que según ellos el pueblo les debe el bono frontera”, dijo Sandóval durante una entrevista con Radio Popular Yacuiba.

El presidente del Concejo indicó que dichos bonos no fueron presupuestados en su momento, razón por la cual, no se les pagó, pero ahora pretenden cobrarlo, cuando incluso la situación económica no es la misma que en el 2015 y 2016.

Finalmente, Sandóval dijo que los otros concejales pretenden interponer una demanda laboral similar.