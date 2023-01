“Un exministro de Hidrocarburos le hizo creer a nuestro expresidente (Morales) que estábamos en un mar de gas. ¿O no? ¿O me estoy inventando? Le dijeron: ‘Estás en un mar de gas’ y era una mentira y hoy, obviamente, estamos pagando los platos rotos de no haber explorado en esos años, en esos momentos”, manifestó Montenegro en un encuentro con periodistas de medios extranjeros, con quienes conversó sobre la situación de la economía boliviana.

Afirmó que, ante ese hecho, la actividad que cumple la estatal YPFB es de “intensa exploración”, con el fin de revertir la caída de la producción hidrocarburífera, principalmente de gas natural.

El “mar de gas” que nunca existió

“Es uno de los descubrimientos, para mí, más importante de los últimos 20 años. No tiene magnitudes, no sólo a nivel nacional sino internacional. Me han estado llamando geólogos de todo el mundo para validar algunos datos (...). El mar de gas lo hemos descubierto, solamente que ustedes no lo visualizan, no lo quieren visualizar, la prensa habla barbaridades, se dicen y desdicen”, insistió Sánchez a poco del supuesto hallazgo de las reservas.

“Estamos nuevamente acá en Boyuy X2 para informar y comunicar al pueblo boliviano (...) que se ha encontrado un nuevo reservorio profundo a 7.963 metros en esa región. Es una buena noticia”, dijo Morales en un acto público.

Eso ocurrió en enero de 2019, en marzo de ese mismo año el entonces presidente Morales ratificó la “existencia de una gigantesca” reserva de gas natural en ese país, el más profundo de Bolivia y Suramérica, apuntando al pozo Boyuy, ubicado en Tarija.

No obstante, dos meses más tarde ese “descubrimiento” fue declarado no comercial en vista de que no resultó ser productivo. La perforación demandó la erogación de más de 130 millones de dólares.