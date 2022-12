Exportadores estiman que 2022 cerrará con ventas externas por cerca de 13.500 millones de dólares, un récord histórico. Sin embargo, consideran que esta cifra podría haber sido mayor, pero se vio reducida por el paro en Santa Cruz y los bloqueos en las fronteras con Perú y Chile durante este año, expresó el presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco.

“Hemos hecho una proyección, hasta octubre se habían exportado 11.600 millones de dólares y hasta diciembre estaríamos llegando a unos 13.200, 13.500 millones de dólares, una cifra que, si bien es un récord, no son los 15.000 millones que hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido los conflictos en Santa Cruz, Desaguadero y la frontera con Chile”, explicó el presidente de Caneb.

Los bloqueos y el paro en general dejaron un daño para las exportaciones de unos $us 500 millones y los conflictos políticos en Perú ya suman unos $us 150 millones de pérdida, prosiguió. Por otro lado, las restricciones de bioseguridad que dificultaron el movimiento de carga en los pasos fronterizos con Chile en enero y febrero de este año también afectaron al sector, así como los frecuentes bloqueos que se dan en promedio de una a dos veces por semana en distintas regiones del país a causa de demandas insatisfechas por los niveles de gobierno nacional, departamental y local.

A pesar de la cifra positiva, Velasco indicó que el sector ve a 2023 con preocupación, debido a que si bien las exportaciones han crecido en 24% en relación con 2021, las importaciones lo han hecho a un ritmo del 46% hasta octubre.

Asimismo, Velasco expresó que a octubre del año pasado, el país tenía un superávit comercial de 1.600 millones de dólares, pero en el mismo período de este año, la diferencia positiva entre exportaciones e importaciones se redujo a prácticamente la mitad.

“Como había mencionado, hasta octubre estamos con unas exportaciones de 11.600 millones de dólares. No olvidemos que el año anterior estábamos logrando alrededor de 1.600 millones de dólares en superávit comercial; lamentablemente, a octubre de este año, el superávit es de 820 millones de dólares, casi la mitad. Por lo tanto, eso nos hace entender que si bien vamos a tener un superávit comercial en 2022, el próximo año también podríamos vernos frente a un déficit comercial”, agregó el presidente de Caneb.

Además, Velasco indicó que el superávit comercial que se espera alcanzar este año puede explicarse en parte por el aumento de los precios de las materias primas en los mercados internacionales a causa de la guerra en Ucrania.

“Quiero ser bien claro, si bien vamos a tener un superávit comercial y un récord histórico en las exportaciones, no olvidemos que esto ha sido por la coyuntura mundial; no olvidemos que la crisis por la guerra en Ucrania de una forma ha hecho que nosotros, al ser un exportador de minerales, se beneficie del alza de precios, pero no hemos registrado un gran aumento en volumen”, aseguró.

El presidente de la Caneb considera que esta situación presenta un riesgo para las exportaciones del país, ya que los altos niveles no responden a un aumento de los volúmenes exportados, haciendo al país vulnerable a la coyuntura internacional.

“Consideramos que Bolivia tiene mucho potencial en la exportación de minerales y tenemos que darle mayores condiciones para que nosotros, como país, podamos aumentar los volúmenes y no estemos dependiendo del precio, porque una caída en el precio nos va a ver afectados”, agregó.

Respecto a los productos más exportados, Caneb resaltó que en 2022 las exportaciones no tradicionales superaron a los hidrocarburos, destacando el desempeño de las manufacturas y el oro, que superaron el 50% del total de las exportaciones.

“Es importante valorar las exportaciones de los productos no tradicionales como la soya, sus derivados; también la manufactura ha ido creciendo , no olvidemos que ahora supera a los hidrocarburos. Antes los hidrocarburos superaban los 6.000 millones de dólares, actualmente están por debajo de los 2.600 y manufactura se ha logrado exportar más dinero, más de 5.000 millones de dólares hasta octubre”, manifestó.