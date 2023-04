“Pido que demuestren a la gente que no ha habido nada, ¿ven como han informado mal a la gente? Ese es el dolor de un padre (...).Yo soy un simple ciudadano que solicitó un crédito y un crédito que se pagó, eso está claro, entonces qué daño hice yo a la gente, que daño hice al banco”, señaló.

Posteriormente, Carlos B. procedió a retirarse del lugar cuando las palabras entre él y los ahorristas empezaron a subir de tono.

“Estoy diciendo lo que es, no hay justicia en este pueblo”, continuó con su reclamó el hombre, a lo que Carlos B. replicó: “¿Qué tengo que ver yo? Yo no soy del banco, ¿que tengo que ver? No sean estúpidos”.

Mientras se iba, otra de las ahorristas exclamó: “Mal padre, ¿dónde está su hija?”. La mujer señaló que tuvo que dormir varias noches en las puertas del Banco Fassil para recuperar su dinero.