Este presupuesto no se refleja en resultados óptimos respecto a los empleos generados por cada sector: en minería se propician 114.365 trabajos formales para varones y 10.225 para mujeres, haciendo un total de 124.590. En hidrocarburos son 3.535 empleos para varones y 357 para mujeres, haciendo un total de 3.892. Y, en turismo, 45.219 empleos para varones y 144.650 para mujeres, sumando 189.869 fuentes de ingresos, lo que deja entrever que los distintos niveles de gobierno aún no han tomado una conciencia real del potencial del sector turístico en Bolivia.

“Nosotros venimos en respuesta al modelo actual (extractivista) que tiene nuestro país. Bolivia tiene muchos países fronterizos y mucho potencial, pero tiene la maldición de las materias primas, dependemos mucho de los recursos naturales no renovables”, sostuvo el gerente de Órbita, Andrés Aramayo, quien explicó que a pesar de que a nivel internacional el precio del oro es “bueno”, en Bolivia no se puede controlar el contrabando de este mineral; y en hidrocarburos, a pesar de que hay demanda extranjera, este país no tiene suficiente gas para vender.

Asimismo, manifestó que los recursos no renovables se acaban y el modelo económico actual sólo ha empujado a la población a la informalidad, donde la gente busca empleos de pésima calidad para subsistir. “Y lo último es que es insostenible, somos una economía que quema 800 mil hectáreas de bosque tropical chiquitano cada año, que contamina con mercurio los ríos, no nos acogemos a las normas ambientales, no respetamos absolutamente nada, todo en nombre del desarrollo social y económico”, lamentó.