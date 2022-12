De acuerdo con un estudio realizado por el economista Jimmy Osorio con base en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de alrededor de 6,3 millones de trabajadores del país, 5,4 millones no recibirán el aguinaldo de fin de año, esto debido a que el 86% de la población económicamente activa (PEA) trabaja en el sector informal.

Según el análisis, al primer trimestre de 2022, la PEA de Bolivia era de 6,3 millones de personas, de los cuales sólo cerca de 900 mil trabajan en el sector formal y, por tanto, tienen derecho a recibir el beneficio.

“El 86,2% de la PEA está en el sector informal y tan sólo un 13,8% en el sector formal, en términos absolutos, de los 6.585.199 trabajadores activos y ocupados: 5.674.145 conforman el sector informal y tan sólo 911.054 pertenecen al sector formal y, por tanto, recibirán aguinaldo”, explica Osorio.

El economista indica que, este año, es costo total el pago del aguinaldo, tanto en el sector público como privado y cuentapropista se necesitarán Bs 4.140 millones aproximadamente.

“De este monto, Bs 2.253 millones deberá pagar la administración pública, en sus diferentes niveles de gobierno y el resto de sus entidades y empresas; el sector privado que representa al 43,4% de toda la PEA y deberá pagar un monto similar al de la administración pública, Bs 1.811 en total, y el sector cuentapropista pagará alrededor de Bs 75 millones”, explica.

El experto agrega que aunque el sector cuentapropista es, en términos generales, el que cobija a la mayor cantidad de trabajadores a nivel nacional, también acoge a la mayoría de los trabajadores que pertenecen al sector informal y, por ende, en su mayoría no tienen beneficios laborales ni cobran aguinaldo.

Empleo informal

Los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el INE establecen que, para que una persona sea considerada empleada, ésta tiene que haber realizado alguna actividad laboral (sea remunerada o no) la última semana antes de la encuesta.

“Esta forma de medición de la tasa de desempleo favorece mucho a los países en desarrollo, puesto que los habitantes en economías pequeñas se ven obligados a realizar cualquier actividad laboral sin importarle mucho la calidad de éste”, explica el economista.

Osorio indica que, de acuerdo con los datos disponibles, en Bolivia el sector informal es el principal generador del empleo, también es importante señalar que este sector cobija las corrientes migratorias campo-ciudad; asimismo, el sector informal tiene los mayores índices de crecimiento.

Sin embargo, los trabajadores pertenecientes a la informalidad no cuentan con un seguro social, vacaciones ni aguinaldo, la protección sindical es inexistente y sus niveles de ingreso son mucho menores a los del sector formal.

Además, el experto señala, que en los últimos siete años, el sector informal ha crecido en un 6,2% aproximadamente.

También, Osorio indica que, a pesar de la bonanza económica entre 2008 y 2013, la situación de los trabajadores formales no se fortaleció, sino que más bien el sector informal ha ido creciendo con respecto a administraciones gubernamentales pasadas.

“Esta situación no solamente deriva en que la gran mayoría de los trabajadores no puedan acceder al pago de un aguinaldo, sino que no cuentan con otro tipo de beneficios como el seguro social o aportes para su jubilación”, explicó el experto.