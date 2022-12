“Hay dos caminos para aprobar, uno reconsiderar el tratamiento de este proyecto y segundo de no reconsiderarse, la CPE establece que en 60 días el presidente puede promulgar y dar por aprobado el presupuesto general”, indicó, según Red Uno.

Sobre el rechazo para que los legisladores voten no, dijo que se debe a que el presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, y el jefe de la bancada nacional del MAS en diputados, Andrés Flores, no los haya escuchado en su solicitud que se les dé mayor explicación sobre los proyectos que se estaban planificando par el siguiente año, como por ejemplo, para Cochabamba ya no se considera un proyecto farmacéutico en esa región.

“Tenemos dudas sobre el presupuesto para algunos proyectos que han sido retirados, es el caso del Complejo Farmacéutico en Cochabamba y para el cual estaba presupuestando 111 millones de dólares y ahora ya no dice de manera específica que se hará en Cochabamba, sino en Bolivia”, observó Arce.