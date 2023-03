Morales presentó un cuadro con las cifras mencionadas y explicó que en el caso del diésel Bolivia tiene un consumo de 2.289.320.000 litros, de los cuales 696.364.392 se producen en el país y se deberían importar 1.592.955.608, pero que en realidad se importó 2.460.688.760, haciendo un excedente de 867.733.152 litros.

En el caso de la gasolina, detalló que el consumo en Bolivia es de 2.100.000.000 litros. De ese total, se producen 1.160.700.000 y se deberían importar 939.300.000. No obstante, se importaron 1.227.317.034 litros, lo que representa que hubo un excedente de 288.017.034 litros.

En ambos casos, la exministra señaló que no se puede decir que este excedente está almacenado, porque en el país “no hay capacidad de almacenaje”.

Indicó que en el caso del diésel ,el costo que representa esa sobreimportación es de $us 1.233.503.744, calculando el precio del litro desaduanizado en la frontera por $us 1,41. Mientras que en la gasolina suman $us 397.463.507, bajo el cálculo de $us 1,38 por litro desaduanizado en la frontera.

La exministra remarcó nuevamente que es imposible argumentar que 1.155.750.186 litros de combustible se hayan ido por contrabando, porque si cada cisterna tiene una capacidad para trasladar 30.000 litros, todo el excedente representa 106 cisternas cada día, durante un año.

Morales anunció que presentará esta denuncia ante el Ministerio Público, junto a la denuncia del exministro Carlos Romero, que denunció contrabando de combustibles; contrataciones directas a las empresas Trafigura y Vitol.

En una anterior investigación, este medio identificó que si bien la empresa esta bajo la lupa Paraguay, Ecuador, Brasil, México o Estados Unidos la justicia aún no comprobó ni sentenció irregularidades sobre estas denuncias. Trafigura opera en estas regiones.

“Franklin Molina Ortiz y Armin Dorgathen deben responderle al país estas preguntas totalmente sustentadas en información oficial y en documentos publicados en las páginas de YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía y el INE (...). Esta denuncia hemos decidido entregarla a la Fiscalía. Hoy mismo Carlos Romero y yo estamos entregando a la Cámara de Diputados, al diputado Héctor Arce y a la Fiscalía General”, manifestó.