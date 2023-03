“Vaca Muerta puede convertirse no solamente en abastecedor de su mercado interno, sino que además puedes reemplazar al gas boliviano en el Brasil, puede llegar al Uruguay y desde ahí bordear el norte de Bolivia con otros ductos, además puede abastecer el norte de Chile, que ahora se abastece de sus plantas de regasificadoras de LNG (Gas Natural Licuado), que es más caro. Es un proyecto muy grande que han postergado hasta ahora por la falta de recursos”, explicó.

Del Granado agregó que el proyecto de reversión del gasoducto norte tiene 20 años en desarrollo y con el crédito de la CAF finalmente ha conseguido el financiamiento necesario, de completarse en el plazo establecido no solo acabaría con la necesidad de importar gas boliviano, sino que podría reemplazarlo en los mercados internacionales.

“Bolivia ya no está en condiciones de mantener los suministros de gas porque ha fracasado en su política que exploratoria ya que no ha repuesto o reservas y su producción está en permanente declinación. Por lo tanto, ha dejado de ser un suministrador confiable para Argentina, que tiene que asegurarse de otras fuentes de suministro y Vaca muerte es una fuente segura de abastecimiento de largo plazo”, señaló.

De acuerdo con el experto en hidrocarburos Hugo Del Granado, Bolivia ha dejado de ser un proveedor confiable de gas para Argentina, por lo que es natural que el vecino país busque suplir el suministro por la producción de Vaca Muerta, la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional.

“Desde el 2015 año tras año viene disminuyendo la producción de gas natural boliviana debido a una falta de actividades exploratorias, a falta de incentivos en la que atraigan la inversión como consecuencia de la política hidrocarburífera, entonces Argentina ha advertido un riesgo, en la caída en la producción constante de gas natural en Bolivia siendo uno de sus países proveedores. Asimismo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha cambiado la geopolítica energética a nivel mundial. Los países ahora están apostando con mayor fuerza a la autosuficiencia energética, no, a dejar de depender de uno o dos proveedores solamente sino tener además sus propias fuentes de energía a desarrolladas y en esa medida es que Argentina tiene Vaca Muerta que, si bien estaba siendo desarrollada con una visión, en un principio exportadora, ha cobrado mayo relevancia como un proveedor interno”, indicó.

Oportunidades

Ríos señaló que, a pesar del escenario adverso, Bolivia puede aprovechar el cierre del mercado argentino cobrando un “peaje” al permitir que el gas argentino utilice ductos bolivianos para llegar al mercado brasilero.

“Bolivia tiene una oportunidad y debería aprovecharla, nuestros ductos tienen capacidad ociosa por nuestra menor producción, ductos que van al Brasil y que podemos alquilar y cobrar una tarifa de tránsito o peaje para que ese gas de Argentina vaya y comience a fluir primero con contratos interrumpibles y luego con contratos en firmes al mercado de Brasil”, puntualizó.

Ríos indicó que, con las ganancias, Bolivia podría mantener en funcionamiento los ductos mientras se enfoca en tareas de exploración y aumenta sus reservas de gas.

De acuerdo con el exministro, alquilando la capacidad de los gasoductos bolivianos a Argentina, Bolivia podría ganar entre 800 millones y 1.000 millones de dólares al año, dependiendo del volumen de gas argentino enviado a Brasil

“Bolivia puede beneficiarse de unos ingresos yo estimo de 800 a 1.000 millones de dólares, dependiendo del volumen, no, no olvidemos que mientras más volumen transportemos más se cobra. Si de aquí a 5 años, estamos moviendo los 30 millones de metros cúbicos, vamos a se va a recibir más. Si solamente movemos dos millones, vamos a recibir menos, pero si movemos cero volúmenes no vamos a recibir nada” agregó.

Sobre el tema, Velásquez indicó que esta posibilidad es real, pero que va a depender también de la seguridad jurídica que Bolivia pueda garantizar a Argentina.