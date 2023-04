Expertos criticaron la decisión del Gobierno de procesar penalmente a librecambistas y a quienes presuntamente especulan con el precio del dólar porque en el país rige el libre mercado y aseguran que la solución no pasa por la persecución, sino por la provisión de la divisa desde el Banco Central de Bolivia (BCB).

El pasado lunes una librecambista que vendió el dólar a 7,04 bolivianos, cuando el tipo de cambio oficial está a 6,96 por dólar, fue enviada a la cárcel de Obrajes por cuatro meses imputada el delito de agio y especulación, informó el subcomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Juan José Donaire.

El abogado Gustavo Blacutt explicó que el BCB vende dólares a entidades reguladas como bancos, casas de cambio que a su vez ofrecen la divisa a la población dentro de los márgenes del tipo de cambio oficial. “En cambio, los librecambistas no están regulados, por lo tanto no caen dentro de la normativa de cotización oficial del dólar. Cuando cae el precio, habitualmente ellos venden más barato y juegan con el precio porque están en el mercado, en cambio un banco no puede hacer eso. Además, el oficio de librecambistas no es una actividad ilícita”, precisó.