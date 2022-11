Expertos: Indicadores del PIB, inflación y empleo de Arce tienen “pies de barro”

Expertos señalan que los tres principales indicadores macroeconómicos que dio el presidente Luis Arce en su informe de gestión el martes, crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), inflación y desempleo tienen “los pies de barro”, ya que no reflejan la verdadera situación económica del país.

De acuerdo con Arce, la economía boliviana crecerá este año a una tasa del 5,1% y el crecimiento registrado durante el primer semestre fue del 4,1%. Asimismo, el mandatario resaltó la baja inflación, que a septiembre llegó al 1,76%, señalando que es una de las más bajas del mundo y que el índice de desocupación bajó al 4,2%, de enero a septiembre.

“El Presidente se agarró de tres o cuatro cifras, que para decir lo menos son dudosas; tienen los pies de barro”, señaló el analista económico Gonzalo Chávez.

De acuerdo con el experto, si se mira, por ejemplo, el crecimiento del PIB, se puede evidenciar que desde 2014 la economía boliviana se está desacelerando y que el crecimiento del 5,1% que anunció el Presidente para este año es muy pequeño si se toman en cuenta los pasados años.

“Este año tendríamos que crecer al 5,1%, recordemos que durante la pandemia tuvimos un PIB negativo del 9% y el año pasado crecimos al 6,1%, eso quiere decir que todavía estamos en el sótano, por debajo de lo que teníamos en 2019 y este año hemos empezado a subir muy lentamente a un crecimiento que debería llegar a 5,1%, pero que con los paros y bloqueos probablemente esté alrededor del 3%. Entonces volvemos al crecimiento bonsái, enano, que no es suficiente para recuperar la crisis del pasado y para generar una estabilidad de largo plazo”, señaló.

Respecto a la inflación, Chávez y el analista financiero Jaime Dunn indicaron que, si bien es baja, Arce no habló acerca de los sacrificios que realiza el Estado para mantenerla así.

“Se dice que tenemos una inflación baja, pero lo que no dijo el Presidente es que se mantiene baja por los millones de dólares que estamos gastando en subsidios y subvenciones, que es gracias al contrabando y el control de precios. No tenemos una inflación baja gratis, el Gobierno se está comprando esa inflación baja. Eso no lo dice el Presidente”.

Acerca del empleo, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indicó que el indicador de la tasa de desocupación es engañoso, ya que toma en cuenta a personas subempleadas o con trabajos informales, que suman un 80% de la Población Económicamente Activa (PEA).

“El desempleo, según datos del INE, en el tercer trimestre del 2022 fue del 4,2%, cifras a nivel urbano muy alentadoras, indicando que la desocupación es muy baja en el país; pero el detalle es que en su estimación entran las personas que tienen trabajo informal o subempleo (80%), cifras que el gobierno no muestra”, dijo el economista.

Por su parte, el exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, indicó que Arce también señaló que gracias a los programas de empleo del Gobierno, 11.000 personas consiguieron trabajo en 2022, cifra que es irrisoria, ya que sólo representa al 0,2% de la PEA, que alcanza los cinco millones de personas.