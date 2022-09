Expertos ven muy difícil pago del doble aguinaldo

“Ya tenemos el 75% de la observación necesaria para calcular si habrá o no doble aguinaldo, tenemos los datos del tercer y cuarto trimestre de 2021 y el primero de 2022, solo nos faltaría el dato del segundo trimestre del 2022 para determinar si este año se paga o no. La norma establece que el PIB debería crecer en el orden del 4,5% o más, para que eso suceda, el crecimiento de este último trimestre, el segundo del 2022 debería ser en el orden del 8,9% de crecimiento, algo que es muy difícil tomando en cuenta los datos que se conocen hasta el momento”, señaló Espinoza.

Sin embargo, el analista agrega que, en todo caso, el que no se pague el segundo aguinaldo este año es una buena noticia, ya que el pago de este beneficio pondría en un estrés muy fuerte a las empresas, que aún se recuperan de los efectos de la pandemia del Covid-19 y cuya recuperación aún es lenta.

“La posibilidad que no se pague el segundo aguinaldo tiene que venir como una buena noticia, porque el pago sería muy duro para la mayoría de las empresas que aún no se recuperan de la pandemia. Eso también es buena noticia para los empleados, porque el pago del beneficio podría afectar el mantenimiento y la expansión de las fuentes laborales en el sector privado”, acotó.

Asimismo, el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, indicó que, de activarse el pago del beneficio, no solo el sector privado tendría problemas, sino que el gobierno también estaría en problemas de pagarlo y elevaría el déficit fiscal, tomando en cuenta la coyuntura mundial y los compromisos del Estado en términos de inversión pública y programas sociales.

“Por parte del gobierno nacional sin dudas afectaría a sus finanzas, considerando que son más de 600 mil dependientes del Estado y que en su PGE 2022 no está contemplado una elevación en los gastos de subvención e importación de carburantes debido a la guerra europea, entre varios ejemplos; en palabras simples el pago de este beneficio sin dudas elevaría el déficit fiscal, ya que nuestros ingresos no mejoraran a corto plazo y por eso mismo se está buscando fuentes alternativas de financiamientos de sus políticas públicas y sociales, como la renta dignidad. En el caso del sector privado, sería una carga muy pesada, ya que su economía aún no se levanta por el tema la pandemia, ahora igual está afectada por lo que pasa por los desajustes en los mercados mundiales, una economía informal creciente, el contrabando, presión impositiva latente, entre otros factores”, explicó.