Faltan incentivos para la construcción sostenible en La Paz

“En Santa Cruz y en Cochabamba ya hay normas que premian las construcciones sostenibles, no son perfectas, tienen sus falencias, pero ya existen. En La Paz no tenemos normativa, no hay nada que nos diga que si construyes de manera sostenible vas a tener algún beneficio”, explicó el ingeniero José Eduardo Iriarte Tineo.

Iriarte es uno de los organizadores del Foro Internacional de Construcción Sostenible Bolivia 2022, el cual se llevará a cabo el miércoles 12 de octubre en el Hotel Casa Grande y contará con invitados de Perú, México, Colombia, Uruguay y Bolivia.

“Necesitamos una norma que genere incentivos, estos pueden ser exenciones impositivas, conseguir mayores financiamientos y facilidades en la obtención de permisos, entre otros”.

De acuerdo con el experto, en países como Colombia, Perú y México existen normas que incentivan la construcción sostenible con reducciones impositivas para los compradores de inmuebles, o la posibilidad de ampliar uno o dos pisos los edificios sin realizar trámites adicionales en el caso de que se utilicen técnicas y materiales que permitan mitigar e impacto ambiental de las construcciones.

“Tenemos ejemplos muy claros en Colombia, donde el gobierno le rebaja los impuestos a los compradores de viviendas sostenibles por los primeros cinco años, mientras que en Lima, Perú, en uno de los distritos de la capital se premia a las construcciones sostenibles con la posibilidad construir un piso o dos adicionales”, explicó Iriarte. Las construcciones sostenibles son aquellas que desde su planificación incorporan elementos que permiten una reducción de al menos 20% en consumo de agua, de electricidad y reducen su huella de carbono en 20%. “Esto genera ventajas, primero para el medioambiente, ya que se reduce la huella contaminante, en segundo lugar para los propietarios y copropietarios, ya que los consumos en agua y electricidad se reducen y en tercer lugar genera un movimiento económico para los proveedores y fabricantes de los materiales especiales que requerirá la construcción”.