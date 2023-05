Además, debe haber mayor vigilancia porque al dejar de vacunar a los animales éstos quedan desprotegidos y no hay un plan ni presupuesto para el Senasag. También, deben contar con un banco de vacunas, pero tampoco existen.

Castedo indicó que en el marco de ese documento hay requisitos previos que debían haberse cumplido, ya que en caso de surgir un brote de fiebre aftosa tienen que tener listo un fondo de indemnización, el cual en la actualidad no existe.

“El trabajo de la vacunación es público y privado, no puede un ente público salir con una resolución sin consenso. Antes de largar una resolución así, tiene que haber un consenso entre varias instancias. Hay un reglamento de sanidad animal, este reglamento, el director del Senasag no lo ha tomado en cuenta”, sostuvo el presidente de la Fegasacruz, Adrián Castedo Valdez.

Los ganaderos no pueden vacunar a sus animales como instancia privada, toda vez que el Senasag es la instacia que autoriza el ingreso de las vacunas y para Bolivia demoran ocho meses en producirse, entonces “hay toda una logística”.

Castedo reflexionó que en caso de que se hubiera vacunado contra la gripe aviar, no se hubieran sacrificado a 500 mil gallinas ponedoras y no habría subido el precio del huevo. Además, no se indemnizó a ningún productor y se sacrificó entre el 15% al 20% de animales y advirtió que las cosas se pondrían peor si llegaría la fiebre aftosa al ganado.

Santa Cruz tiene casi el 50% de lacto bovinos nacional, lo que se traduce en 4.782.044 de cabeza de ganado; y en toda Bolivia son 10.739.448 cabezas, de acuerdo con datos de la Fegasacruz.

“De Santa Cruz sale el 100% de carne para la exportación y desde ahí se provee el 65% de la carne a todo el país, entonces, si hay un brote y no hay las condiciones, el país va a quedar desabastecido de carne y obviamente el precio se va a disparar”, refirió Castedo.