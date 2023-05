“Hay un esquema Ponzi como tal. Puede ser muy difícil para las autoridades seguir un caso penal, ya que este tipo de esquema no está tipificado claramente en las leyes bolivianas. Es más, no existe en el país una normativa precisa referente a las denominadas estafas piramidales”, advirtió Jaime Dunn, analista económico.

“Ninguna sociedad se aprovechó de la otra. Por el contrario, el Banco Fassil tiene como accionista a la sociedad Santa Cruz Financial Group con una participación del 36.7692000000% del 100% del capital social del referido banco, y no al revés; por lo tanto, cada incremento del capital social que pudo efectuarse en el banco, pues también salió del aporte que pudo efectuar Santa Cruz Financial Group. Es decir que, Santa Cruz Financial Group, por su aporte económico, robusteció al banco, al igual que los otros accionistas del referido banco, y toda esta información es pública y se encuentra en la propia página de la ASFI, además de que esa conformación accionaria fue aprobada y autorizada por la ASFI”, aclaró.

Por los documentos filtrados por la Unidad de Investigaciones Financieras a medios de comunicación, la empresa realizaba movimientos irregulares y mentirosos. “Era un financiamiento circular que provenía de los propios préstamos u operaciones financieras que llevaba adelante Fassil. Esto significaba que se inflaba el capital del Banco Fassil, de una manera no legal y mentirosa porque no representaban inyecciones nuevas de capital sino que venían de recursos que el Banco Fassil prestó a terceras personas que luego inyectaban estos recursos al propio banco, a través de este grupo de financiamiento”, interpretó Gabriel Espinoza, exdirector del Banco Central de Bolivia.

“Overlimit”

El abogado Zambrana identificó que el Banco Fassil fue intervenido “por una supuesta denuncia de 60 personas que no podían retirar sus ahorros, depósitos a plazo fijo, también bajo el argumento de que eran sumas líquidas y exigibles por unos créditos de tarjetas de créditos overlimit (cancelados en su totalidad antes de la intervención y antes del proceso penal), así empieza. Entonces, ¿cuál es la estafa piramidal? Todos los créditos nacen con respaldo de garantías de entorno económico personal, familiar o empresarial y por garantías reales, además de que esos créditos tienen seguros, y, en todo caso, tendría que informar la ASFI cuál es el estado de esos seguros de los créditos objeto de investigación”.

Inmuebles

“Santa Cruz Financial Group compraba bienes inmuebles a precios de mercado, a terceras personas, usualmente, y luego se los vendía a Fassil, a precios mayores. ¿Qué genera esto? Una transferencia de utilidades”, definió Espinoza.

La exdirectora de la ASFI consideró que “el grupo financiero ha sido utilizado por los responsables y accionistas del Banco Fassil para sobrevaluar la compra de bienes inmuebles. Un bien fue comprado por Santa Cruz Financial Group en unos 16 millones de bolivianos y el mismo mes, en octubre, fue vendido con un sobreprecio de 8 millones de bolivianos”.

Zambrana consideró que “tampoco es correcto expresar que Santa Cruz Financial Group, como accionista, se aprovechaba del Banco Fassil porque no entiendo cómo se puede aprovechar, si Santa Cruz Financial Group no tiene créditos en el Banco Fassil o por lo menos los fiscales e investigadores no han informado nada de aquello”.

Evasión impositiva

Para los especialistas, el caso del Financial Group y el Banco Fassil también está relacionado con la evasión impositiva. “Cuando Fassil compra estos inmuebles a precio sobrevaluado, sus utilidades van cayendo; por lo tanto, no se paga impuestos”, identificó Espinoza.

Por tal situación, Beller observó que “ya es un tema del Estado y no de privados, como ellos lo quieren encarar”.

Lavado de activos

Para Valdivia, el caso de Santa Cruz Financial Group “es un tema de lavado de activos, que es un delito muy grave porque implica que los dineros provenientes de una actividad ilegal, puede ser de corrupción, narcotráfico, de contrabando y de otras actividades ilegales, se las introduzca al sistema financiero para normalizar su uso. Por eso decimos que es un delito mucho más grave”.