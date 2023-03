La Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), sugiere digitalizar y transparentar los procesos de licitación de carreteras para evitar que se repitan las denuncias de adjudicación con coimas y corrupción.

“Si están ocurriendo estos tema de comisiones o coíma las licitaciones deben ser abiertas, transparentes y completamente digitalizadas, que no exista opción de modificar, sacar carpetas y que toda la información esté al alcance de todos”, explicó el presidente de la Caboco, Luis Bustillo.

Señaló que esos temas que salen a la luz de comisiones y de presunta corrupción e los procesos de contratación de empresas para ejecutar carreteras dañan la transparencia, la credibilidad y perjudican los proyectos.

Bustillo también considera que entidades como la ABC que son de un índole técnico y normativo, deberían ser dirigidas por profesionales altamente especializados. “Por ejemplo un ingeniero civil no podría dirigir un oncológico no. Es por eso que las entidades que tienen que ver con infraestructura deberían contar con profesionales especializados”, puntualizó.

La última vez que el ex Servicio Nacional de Caminos (SNC) tuvo un presidente y directorio institucionalizado fue antes de 2006, luego se cambió el nombre como ABC cuyos ejecutovos son designados por el Gobierno.

Caboco pide hace años que también se brinde más oportunidades a las empresas constructoras nacionales tengan mayor oportunidad de participar de las licitaciones con una adecuación de la normativa

Según Bustillos muchos requisitos son difíciles de cumplir como experiencia en la construcción de un millón de metros cuadrados, pero quizá si el proceso exige 400 mil o 500 mil metros cuadrados. También se exigen elevados montos de facturación.

Explicó que los problemas que enfrentan muchas empresas extranjeras seleccionadas, puede obedecer a su desconocimiento del terreno en Bolivia y por eso la importancia de las empresas y profesionales nacionales. “Por ejemplo, si no se conoce la amazonia donde no hay agregados no se va poder cuantificar la licitación. Ese es el valor del empresariado boliviano que con fundamento va poder decir que los agregados no van a costar 300 sino 2 mil bolivianos por ejemplo por la distancia que se debe recorrer para traer a la obra. O podrá identificar cuantos meses se podrá trabajar antes de la época de lluvias”, precisó.