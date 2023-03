La continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza, que se ha materializado en las últimas semanas. “Se ha perdido el acceso al mercado de bonos externos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales”, puntualiza.

“La rebaja de la calificación de Bolivia a ‘B-’ desde ‘B’ refleja el agotamiento de sus reservas de liquidez externa, lo que, a la luz de una vinculación monetaria ha aumentado en gran medida la incertidumbre a corto plazo y los riesgos macroeconómicos. La continua caída de las reservas internacionales a niveles bajos las ha vuelto vulnerables al riesgo de un shock de confianza, que se ha materializado en las últimas semanas. Se ha perdido el acceso al mercado de bonos externos y no hay perspectivas concretas de apoyo a gran escala de los acreedores oficiales”, dice el reporte de la calificadora internacional.

Sin embargo, la calificadora internacional destaca que el servicio comercial externo a corto plazo especialmente bajo de Bolivia sigue siendo su principal fortaleza de calificación, lo que respalda la capacidad de pago de estas obligaciones, pero incluso esto podría cuestionarse en medio de una disponibilidad de divisas decreciente e incierta.

Riesgos políticos

“La inestabilidad política resurgió el año pasado, lo que perjudicó la actividad económica y aumentó la incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para manejar una situación económica frágil”, señala el informe de la calificadora.

Asimismo, sostiene que las tensiones entre la administración de Arce y el departamento de Santa Cruz, un bastión de la oposición y el motor económico de Bolivia, provocaron trastornos económicos. “Las tensiones dentro del partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) y con grupos sociales también aumentan la incertidumbre política, ya que han obstaculizado la aprobación de la ‘ley del oro’”.

Los bonos

Fitch Ratings estima que la deuda del Gobierno general se estabilizó en el 66% del PIB en 2022 y la deuda total del NFPS (incluidas las empresas estatales) en el 80%.

“La deuda es superior a la mediana ‘B’ del 57 %, pero consiste principalmente en préstamos multilaterales y del banco central en condiciones concesionarias, lo que respalda una relación de interés/ingresos particularmente baja del 5%. Los bonos externos suman solo $us 2 mil millones (menos del 5% del PIB) e implican un servicio de deuda de $us 300 millones en 2023 (incluida una amortización de USD 183) y $us 110 millones (solo intereses) en 2024-2025”, explica el informe.

Si bien estos son montos bajos, la capacidad y disposición del soberano para pagarlos podría verse cuestionada si las reservas internacionales continúan disminuyendo, concluye Fitch.

Desequilibrio fiscal

El déficit fiscal del sector público no financiero (SPNF) de Bolivia cayó al 7,1% del PIB en 2022, recuperando su nivel previo a la pandemia, pero las autoridades no apuntan a una mayor reducción. “La caída de la producción de gas continúa pesando sobre los ingresos, y el gasto corriente sigue aumentando, principalmente debido a los costosos subsidios a los combustibles”.

Asimismo, Fitch señala que la inversión pública ya ha servido como la principal variable de ajuste, habiendo caído a 6,9% del PIB en 2022 desde un máximo de 19,4% en 2014, pero las autoridades están ansiosas por reactivarla. La falta de planes proactivos de consolidación fiscal y el endurecimiento de las restricciones financieras plantean riesgos de ajustes desordenados, mientras que evitar esto mediante un mayor recurso a los préstamos del BCB (que ya representan el 37% del PIB) podría representar un peligro aún mayor para la economía.

Las reacciones

El economista Ernesto Sheriff explicó a Página Siete que la rebaja de la calificación para Bolivia significa una señal negativa para los inversores y será difícil colocar nuevamente bonos soberanos.

Explicó que el déficit es alto y la inflación baja que destaca el Gobierno no significa ser un paìs próspero. “Una nota de ‘B-’ no es una calificación de desastre, es un cambio de signo y preocupa, pero para mejorar esto y la economía se debe reducir el déficit fiscal y atraer inversión extranjera”, recalcó.

Añadió que esto se puede hacer de manera simulada con la reducción de gasto y la disminución del déficit de 8% a 3% y en un plazo de seis meses puede estabilizar esta situación. Para atraer inversión se necesita reglas claras, seguridad y promocionar el litio, manganeso, hierro y comprometer al menos 1.000 millones de dólares hacia el país, opinó.

“Pero si no reducimos déficit fiscal no iremos a ningùn lado, es automático, si bajamos esto se reducen las presiones sobre el tipo de cambio e iremos ganando Reservas Internacionales Netas y una mayor inversión mejora la balanza de pagos”, remarcó .

El especialista económico Jaime Dunn publicó: “Categoría ‘B’ no significa bueno, bonito y barato. Es nivel de bono basura”.