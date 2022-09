$!Fracasa el diálogo entre mineros y Gobierno: mantienen bloqueo en la vía La Paz - Oruro contra el DS 4783

El diálogo entre los mineros cooperativistas y el Gobierno nacional fracasó la noche del jueves, motivo por el cual los mineros anunciaron que proseguirán con el bloqueo en la carretera La Paz – Oruro, en rechazo del Decreto Supremo (DS) 4783 y la creación de la Gestora del Estado.

Los mineros responsabilizaron al ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por la falta de voluntad e incapacidad de resolver este problema.

“Por lo tanto creemos que las medidas deben continuar. Queremos dirigirnos al país, no es que nosotros queremos seguir manteniendo las medias de hecho, sino por la falta de respeto y por el poco interés que tiene el ministro de Economía y finanzas”, señaló el dirigente de los trabajadores mineros de Colquiri, Joaquín Mamani, en entrevista con el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Mamani dijo que el sector minero buscó llegar a una solución con varias propuestas e incluso se cedió en el cambio de detalles porque al ministro no le gustaban algunos términos en el documento.

Agregó que Montenegro buscaba argumentos para no dar solución a las demandas, por lo que se decidió continuar con las medidas de presión.