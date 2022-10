Fundación Tierra: INRA dejó de verificar función social hace 5 años

¿Cuántas tierras que no cumplen su función económica social fueron revertidas al Estado? La Fundación Tierra advirtió que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) dejó de presentar este dato y de hacer los controles, hace al menos cinco años. El Gobierno informó que de 2,3 millones de títulos entregados, sólo 800 mil unidades productivas están en plena operación.

“¿Cuántas propiedades cumplen la función económico social y la función social? Esa información no existe porque el INRA dejó de hacer esta labor en los últimos cinco a 10 años”, declaró Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.

El profesional explicó que los sectores, “sobre todo empresariales”, no querían esta verificación y negociaron la suspensión de la verificación en campo de la función económica social. “Por esa razón no existe información o datos. En los hechos, sabemos (que se produce esta irregularidad) de algunos cuestionamientos que se hicieron públicos porque muchas personas recibieron tierras sin poner en producción o cumplir la ley para tener estas tierras”, agregó.

Los predios deben cumplir una función económica social, los propietarios deben demostrar que están haciendo uso productivo de la tierra o, en caso de comunidades o pueblos indígenas, deben demostrar que viven en ellas y la trabajan. En caso de que no se esté cumpliendo, según las normas nacionales, esos predios deberían ser revertidos al Estado.

“El problema fundamental –agregó Colque- sigue siendo que mucha gente recibió títulos de propiedad sin cumplir los requisitos de ley y se beneficiaron las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), comunidades y grandes propietarios. El Gobierno hizo una alianza con el sector agro-empresarial para titular las medianas y grandes propiedades sin recortes ni expropiaciones. Eso se consiguió en Santa Cruz y por eso las titulaciones avanzaron en los pasados 10 años, pero eso no significó que el INRA hubiera devuelto tierras al dominio del Estado”.

Pero este problema también se presentó en comunidades, que también recibieron tierras. “El INRA, a falta de un mayor cumplimiento de requisitos, entregó autorizaciones de asentamientos provisionales en lugar de dar derecho de propiedad. El problema es que estos asentamientos son irregulares y no cumplen con la distribución de tierras fiscales”.

El ministro de Desarrollo Rural, Remmy Gonzales, informó el miércoles de una gran cantidad de tierra que no se está trabajando. “Hay datos preocupantes y por eso es bueno mencionarlos, porque un revolucionario nunca debe esconder sus intenciones. Hay 2,3 millones de beneficiarios que se han titulado, pero en el último censo apenas tenemos 800 mil unidades productivas”, afirmó.

Para Gonzales, ello significa que “mucha gente” tiene el título de la tierra pero no la trabaja. “Va a llegar el momento -cuando terminemos de sanear todo- que hay que hacer cumplir la función social para los pequeños productores campesinos y para los hermanos empresarios (...) vamos a hacer cumplir la función económico-social”.

Colque aclaró que la cantidad de títulos no son iguales al número de unidades productivas. “Son dos figuras distintas y no se pueden usar como sinónimos para ver si coinciden o no los números. Las unidades productivas, por lo general, son menores a la cantidad de títulos otorgados por el INRA. En algunos casos, una familia o un propietario recibe varios títulos según el número de parcelas existentes”, dijo.

Eulogio Núñez, director del INRA, dijo que hasta la fecha se llegó a sanear el 90% de las tierras rurales. De esta cantidad, los campesinos, interculturales y Bartolinas tienen un 28%; los 34 pueblos indígenas de las tierras bajas y naciones originarias ocupan un 27%; la tierra fiscal, parques, fuentes de agua y otros están con el 30%; y la mediana y empresarial el 15%.

El presidente de la CAO, Mario Justiniano, pidió que se cumpla con la función social de las tierras. “Nosotros lo manifestamos, la norma debe cumplirse y hacerse cumplir. Sabemos nosotros que cerca del 50% de la tierra que está en manos de comunidades no está cumpliendo la función social. Como también se hace la revisión de la función económica social (a grandes propiedades) de igual manera se debería hacerse (la revisión para TCO o campesinos) para que podamos avanzar como país en esa visión de producción y productividad”, según un video difundido por El Deber.