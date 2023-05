Si el financiamiento se destina al consumo –pagar vacaciones o comprar un tv LED–, la deuda compromete los ingresos futuros; genera rentas para el banco y los vendedores, pero no crea nuevo ingreso al deudor ni valor a la economía. Financiar consumo aumenta el valor de activos financieros (bonos, inmuebles, etc.) y promueve la especulación con las rentas que genera comprarlos o venderlos; en general, aumenta la deuda sin mayor aporte al crecimiento. En estas condiciones de “financiarización”, el bienestar actual hipoteca el ingreso futuro, crece el endeudamiento y el SIF controla la economía.

El financiamiento es un medio y no un producto final: es un costo. No es una actividad que agregue valor a la economía; lo que define su aporte al PIB (positivo o negativo) es la calidad del riesgo que se asume para canalizar los recursos a un fin determinado, y el uso que se hace de los recursos. La normativa vigente busca minimizar el riesgo que asume el sector financiero al otorgar un crédito, priorizando el asegurar la materialidad de las garantías del prestatario al margen del efecto económico y social del crédito canalizado; así, aunque el sistema financiero sea rentable, el resultado global puede ser negativo para la economía y la sociedad.

La evolución de la relación entre la cartera y el valor del PIB no extractivo (PIBne, no incluye los aportes de la minería y los hidrocarburos, sectores que no recurren mayormente al sistema de intermediación financiera), muestra claramente que, entre 2000 y 2008, el PIB crecía a un mayor ritmo que la cartera, situación que garantizaba ingresos para honrar las deudas; esta tendencia se revierte en 2009, acelerando el crecimiento de la cartera respecto al aumento del PIB al extremo que, en 2018, la cartera (deuda) supera al PIB (el ingreso). (Figura 5)

La intermediación financiera creció 3,3 veces que el crecimiento promedio del PIB entre 2005 y 2019. Sectores socialmente más relevantes como la agricultura no industrial, productos de madera, o textiles y confecciones, crecieron a la mitad que el PIB (la sexta parte del crecimiento del SIF), mostrando que el acelerado crecimiento de la cartera desde 2008, no se tradujo en un crecimiento comparable de actividades económicas generadoras de empleo e ingresos.

Como resultado, las utilidades del sistema –que entre 1990 y 2005 promediaron 15 millones de dólares anuales- suben sistemáticamente hasta superar los 300 millones de dólares anuales a partir de 2015.

Los ingresos operacionales del SIF, son rentas que la intermediación financiera extrae de todas las actividades económicas que recurren al financiamiento o a los servicios bancarios. La fuente más importante es el “spread financiero” –la diferencia entre las tasas activas y pasivas de interés, que establece el Banco Central: es decir, son las políticas públicas las que determinan los exorbitantes ingresos de la intermediación financiera.

Entre 1990 y 2005, los bancos recibieron rentas por 8.831 millones de dólares; entre 2006 y 2020, en un período similar, captaron 23.830 millones de dólares. Los ingresos bancarios en 2019 superaron los 22.500 millones de bolivianos (3.250 millones de dólares, 8% del PIB). Dado el tamaño de nuestra economía, son cifras sorprendentes.

Los ingresos operacionales de los bancos desde 2015, sólo son superados por el PIB de cuatro sectores: Agricultura; Industria Manufacturera; Extracción de Minas y Canteras; y Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Los ingresos bancarios superan al PIB de los restantes 16 sectores y subsectores, incluyendo a sectores altamente relevantes socialmente, como son la agricultura no industrial que ocupa un 30% de la PEA, o la minería que lidera las exportaciones.

Finalmente, como criterio de equidad, los 23.830 millones de dólares captados por los bancos desde 2006, representan unos 170.000 millones de bolivianos. Las transferencias totales por la Renta Dignidad y los bonos Juana Azurduy y Juancito Pinto hasta 2019, llegan a unos 43.000 millones de bolivianos: el SIF y los bancos han captado cuatro veces más rentas que todas las transferencias sociales acumuladas.

Los bonos, en relación al patrimonio de los bancos, también pierden terreno. El patrimonio de los bancos en 2008 era el doble de los desembolsos anuales en todos los bonos; en 2019, el patrimonio bancario fue cinco veces mayor que el total de las transferencias condicionadas (ver Parte 8).

Financiarización, profundización financiera y bancarización

Financiarización: es el aumento del tamaño y de la importancia relativa del sector financiero respecto al resto de la economía, en especial, respecto a los sectores económicos productivos. Favorece a las inversiones y las utilidades que se generan con transacciones en instrumentos financieros por sobre las que tradicionalmente generan los activos productivos reales.

Profundización: Financiera: expresa la magnitud de la transferencia de recursos del sistema financiero al sector real mediante la relación del valor total de las captaciones o colocaciones, y el PIB nominal (depósitos/PIB o créditos/PIB).

Bancarización: Se refiere al acceso de la población a los servicios financieros. Promueve el uso masivo del sistema financiero para realizar transacciones financieras o económicas; además de los tradicionales servicios de ahorro y crédito, incluye servicios generales de cobranza por servicios públicos, transferencias a terceros y otros pagos varios a través de la red bancaria.

Los efectos negativos de la financiarización

La historia reciente muestra que la transición de un capitalismo basado en la productividad a otro financiero genera inestabilidad, da la espalda a la redistribución de la riqueza. Los intentos de reforma no han logrado invertir esta tendencia y, cada año que pasa, el crecimiento económico se basa más en los mercados financieros. La crisis de 2007-2008 fue un clavo más en el ataúd de la economía de la productividad. Las clases bajas y medias siguen trabajando por menos dinero y los mercados financieros han pasado de ser instrumentos utilizados para generar capital para la economía de producción, a ser un fin en sí mismos donde los especuladores viven de la deuda pública y privada.

El capitalismo financiero es menos equitativo y distributivo que la economía productiva que generó el crecimiento económico de 1950 a 1970. Los dividendos y las inversiones financieras aumentan, pero los salarios y las inversiones a largo plazo en equipos, fábricas y maquinaria descienden o se mantienen. El resultado es una brecha salarial creciente entre los estratos de la sociedad, y un empleo cada vez más precario, mostrando relaciones causales directas entre la financiarización, el empleo y la distribución de los ingresos.

La producción depende cada vez más de los ingresos financieros, ya sea como sustituto o como suplemento a los beneficios generados por la producción; cuanto más financiarizada está una industria, más negativo es el impacto en el crecimiento del empleo y el salario. En un contexto caracterizado por una grave crisis económica, esto tiene consecuencias graves para millones de trabajadores de toda Europa que solo pueden recurrir al aumento de su deuda personal para capear los costes cada vez mayores de la vida.

* Citas tomadas de “The effects of financial capital accumulation on employment and wealth distribution” (Los efectos de la acumulación de capital financiero en el empleo y la distribución de la riqueza), Dra. M. Massó y el Dr. M. Davis, Universidad de Leeds, Proyecto FUSION, 2018.