“Si los interesados ya iniciaron su trámite de jubilación en las AFP, en este momento pueden darle continuidad al trámite, las AFP aún no cierran operaciones, seguirán recibiendo los trámites hasta el último día y harán lo posible para poder darles fin. Si por alguna circunstancia el trámite no se concluye hasta el 12 de mayo, pasará a la Gestora como parte del proceso de migración, eso quiere decir que la persona que está tramitando ahora con las AFP, a partir del 15 de mayo va a poder darle continuidad a los tramites con la Gestora una vez se concluya el proceso de migración”, explicó el responsable de Prestaciones.

“En todos los casos se va a respetar la fecha de inicio del trámite, esto es importante porque si yo inicié mi trámite el 10 de marzo y no lo concluí la persona va a pensar que perdió ese tiempo, pero no es así. La Gestora respetará las fechas de los trámites. Puede haberlo iniciado el 10 de marzo con su AFP y concluirlo con la Gestora el 10 de junio. Lo que estamos buscando es continuidad, que el asegurado, el trabajador no sienta el cambio de forma negativa”.

Pagos a los jubilados

Molina expresó que se dará continuidad a las modalidades de pago que los jubilados hayan elegido, ya sea este pago en ventanilla, abono a cuenta, pago a domicilio o pago a terceros a través de poderes.

“Los pagos en ventanilla, los abonos en cuenta, los pagos a domicilio y los pagos a través de poderes seguirán haciéndose como hasta el momento se están realizando. Todos los jubilados van a seguir recibiendo sus pagos de la manera en la que lo han estado haciendo. No es necesario ningún trámite adicional, estamos recibiendo la información de las AFP”. Expresó.

Sin embargo, la Gestora recomendó a los beneficiarios de los abonos en cuenta y pago a través de poderes actualizar sus certificados de vivencia, con el fin de no tener problemas a la hora del pago. Este trámite se puede gestionar frente a las AFP hasta el 12 de mayo o directamente a partir del 15 de mayo con la Gestora.

En ventanilla los jubilados no tendrán que hacer ningún trámite adicional, solo tendrán que apersonarse en cualquiera de las 35 entidades financieras habilitadas. En los casos de abono en cuenta y pago a través de poderes tampoco hay que hacer ningún trámite adicional, sin embargo recomendamos tener actualizados los certificados de vivencia, las personas deben actualizar sus certificados de vivencia al menos una vez cada tres meses, en el caso de los derechohabientes deben tener sus certificados de estudios vigente, lo mismo con los que reciben pagos a domicilio, deben tener todos los respaldos médicos de que no pueden ir al banco a cobrar”, explicó.