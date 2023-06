Jubilados y derechohabientes, que cobran las pensiones mediante abono a sus cuentas, denunciaron este jueves que la Gestora no realizó los depósitos correspondientes hasta el mediodía.

“Yo de qué voy a vivir. Ahora vengo aquí, me dicen ‘recién estamos poniendo en sistema su nombre, en el transcurso del día, mañana seguramente ya va a cobrar usted’”, declaró Julio Mamani a Unitel.

Lourdes Uztinsa señaló al respecto: “Me depositaban y ahora fui y no hay nada. No tiene lo suficiente en saldo, me dijo. (Me dijeron) que en el transcurso del día me dicen que van a depositar, esperemos que sea así”.

Henry Lujan, mientas tanto, contó que “fui a sacar mi sueldo y no está registrado, no hay nada. Vine acá a la gestora y me dijeron de que en el transcurso del día ya van a depositar al banco”.