Este martes en las dependencias de la entidad pública la gente hacía fila para solicitar esta información que necesitan para diferentes trámites. En promedio, la atención no supera los 10 o 15 minutos, según se pudo verificar.

El sistema en línea para imprimir los extractos de aportes aún no está habilitado y la gente que necesita una copia debe acudir a las oficinas de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo y hacer fila. En el segundo día de arranque de esta entidad, los afiliados piden que se mejore la atención y se pueda realizar este trámite desde los canales digitales.

“En este momento aún veo lenta la atención, debe ser porque recién empieza. Yo necesito el extracto para una actualización de datos en el Senasir porque falló un nombre en mis papeles, esperamos que la atención sea más ágil”, sostuvo una persona que hacía fila.

Otras personas añoraban el viejo sistema de las AFP para sacar los extractos. “Yo no veo muy bien la atención, porque en las AFP para solicitar extracto no era necesario hacer fila, había una máquina donde colocando tu número de carnet rápido imprimías. Yo necesito para presentarme a un trabajo, me han pedido eso como un requisito”, indicó otra señora mientras esperaba que poco a poco disminuya la cola.

“Esperé un poco en la fila, la Gestora empieza su trabajo y ojalá mejore la atención, aunque creo que esto puede tardar, claro en las AFP era más rápido también por la experiencia que tenían”, añadió otro señor en la fila.

Otros afiliados tuvieron una buena experiencia. “Vine a pedir mi extracto necesito para viajar, no hice mucha fila y el personal me atendió y ayudó de forma amable”, agregó otra señora.

El extracto de aportes es solicitado por entidades financieras, casas de venta de electrodomésticos a crédito para conocer el historial laboral de las personas y su solvencia. También es un requisito para ingresar a trabajar en el sector público o en empresas privadas, entre otros trámites.