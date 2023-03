Además, Zambrana indicó que no se tiene confirmación de muertos y heridos en el enfrentamiento, ya que la Policía no ha podido llegar a la zona para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Equipo de prensa fue agredido

Durante la mañana del jueves, un grupo de avasalladores golpeó y amenazó con un cuchillo a un periodista, a un camarógrafo y a un conductor de la Red Uno. Los agresores los interceptaron en plena carretera y les robaron la cámara y dos teléfonos celulares.

El ataque se registró luego de que el equipo de prensa se dirigió hasta el hospital de esa región, en busca de información sobre las personas fallecidas por el enfrentamiento que ocurrió ayer.

Además, los agresores les pincharon las llantas del vehículo y los obligaron a salir del lugar, amedrentándolos por realizar la cobertura del avasallamiento en ese predio privado.

“Estábamos haciendo la cobertura en el hospital de San Pedro, cuando el padre de una de las personas que falleció en los enfrentamientos de Santagro vino y me acogotó y me agarra de la camisa y me dice del por qué estaba grabando todo lo que sucedía ahí. Luego vino otra persona que también me agredió y ya la gente del lugar se me acercó y comenzó a insultarme, por ello decidí retirarme”, relató el periodista de la Red Uno, Joaquín Matías.

Agregó que cuando ya estaban a punto de salir del municipio de San Pedro, en plena carretera, nuevamente, los interceptaron en otra camioneta y en motocicletas. Contó que los amenazaron con cuchillos en mano.

“Al conductor de la movilidad le pusieron un cuchillo en el cuello, le quitaron el teléfono celular, le obligaron que entregue su celular al camarógrafo, a quien también le colocaron un cuchillo en el cuello y nos quitaron la cámara”, relató el periodista cruceño.