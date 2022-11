El Gobierno calculó una pérdida de 503,7 millones de dólares por 14 días del paro cívico y cerco de sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) a Santa Cruz. Los empresarios advierten que la seguridad alimentaria de todos los bolivianos “está en riesgo” porque se rompieron todas las cadenas de producción y piden deponer actitudes intransigentes, como el cerco a la capital cruceña.

“En estos 14 días suman (las pérdidas) más de 500 millones de dólares. El país entró a una etapa de reconstrucción tras la pandemia. Se priorizó la demanda interna, la producción, la salud. Lo advertí, no era justo ni razonable ir al paro. Hoy tenemos las consecuencias de estas medidas extremas que le hacen daño a la economía”, declaró el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Según el ministro, al día se pierde 36 millones de dólares y en las dos semanas sumaron 503,7 millones. El sector más golpeado fue el agropecuario, con 128,8 millones; le siguió las ventas por mayor y menor, con 119 millones; la industria manufacturera, con 73 millones; transporte y almacenamiento, con 65 millones; la construcción, con 48,6 millones; los alojamientos, en 44,2 millones; otras actividades de servicios, 17,7 millones; y de entretenimiento o artísticas, en 6,8 millones.

Cuando se le consultó a la autoridad si cuantificaron las pérdidas que causó el cerco de sectores afines al Gobierno y que impidieron el tránsito de alimentos, respondió que esa fue una medida de los “sectores populares ante un paro desigual”. “Si todos estaban en paro, no hay sectores privilegiados y todos deberían cumplir la medida”.

Por ejemplo, Montenegro acusó de una “falta de ética cívica” de las “élites empresariales”, que exigían a los “pequeños” acatar la medida, pero ellos continuaban trabajando. “Se demostró que había permisos de tránsito para grandes empresarios. ¿Qué hay de los pequeñitos? Entonces, obviamente los sectores populares reaccionan. Si hay paro, paran todos”, sentenció.

Culpan al cerco

Óscar Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), advirtió que la alimentación “de todos los bolivianos está en riesgo”. “Esto no sólo es una crisis alimentaria, sino una emergencia”.

El empresario se reunió con todos los 16 sectores que componen su organización y evaluaron las pérdidas ocasionadas por el cerco.

“Santa Cruz produce una cantidad diferente en cada uno de los sectores productivos y que son enviados al resto del país y para las exportaciones. Si sacamos un promedio, el 40% que se produce se queda en el departamento y el 60% se envía al resto del país”, afirmó.

Con dos semanas de cerco a Santa Cruz, la cadena productiva se rompió. “En los siguientes meses, la cantidad de maíz será insuficiente para alimentar a todos los animales, el sorgo que no se siembra va a escasear”, afirmó. Por ejemplo, la anterior semana murieron en los camiones un millón de pollos bebé que en 42 días debían salir al mercado nacional. El sector lechero perdió 16 millones de bolivianos en leche que se terminó regalando o echando porque no pudo llegar a las industrias. “Esa leche no va a aparecer en las mesas de los bolivianos”, advirtió.

El ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca Chura, dijo que la CAO debería pedir al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, que levante el paro en lugar de ocasionar “zozobra” con un posible desabastecimiento de alimentos. “La CAO debería llamar a la reflexión al Comité Cívico, a sus jefes, a sus patrones para que de una vez levanten el paro”.