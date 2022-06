Gobierno descarta incentivo adicional a la renta de jubilados y convoca a reunión

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, descartó este martes que se otorgue un incentivo adicional en base al incremento salarial que fue aprobado para los trabajadores activos para los jubilados y convocó al sector en protesta a un reunión para este jueves.

“En este momento nosotros de manera responsable les hemos dicho que por esta gestión no es posible dar este incremento adicional, no es que no se les este dando el 0,65% que por ley les corresponde, sino que el incremento adicional no se les puede dar por qué, porque el Tesoro General está utilizando estos recursos para poder mantener los niveles de inflación que tenemos, para poder abastecer a la población de todos los productos que se les está abasteciendo”, apuntó Espinoza en una entrevista con radio Compañera.