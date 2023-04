El ministerio de Economía, Marcelo Montenegro, dijo este miércoles que están garantizados los depósitos de dinero de los ahorristas que tienen cuenta en el Banco Fassil y aseguró que esa entidad financiera no está en quiebra.

“Queremos establecer que el Gobierno nacional, a través de la Ley 393, garantiza todos los depósitos de todos los ahorristas de ese banco”, manifestó Montenegro en conferencia de prensa.

La autoridad llamó a la calma y a la tranquilidad a los ahorristas que en estos momentos están preocupados por la situación que atraviesa el Banco Fassil y la intervención que se hizo en las últimas horas.

Remarcó que los recursos de la población están protegidos y serán devueltos por las vías que correspondan, si así lo solicitan los ahorristas.

Explicó que la intervención se hizo para dar una solución definitiva a este tema, ya sea para devolver los recursos a los ahorristas o para que otras entidades financieras administren los depósitos que tiene el Banco Fassil.

En ese sentido, Montenegro remarcó que dicha entidad no está en quiebra, ya que cuenta con activos y pasivos.

“Este proceso de intervención no es en un banco que ha quebrado, porque ya la quiebra implica que ya no hay activos, ya no hay patrimonio, no hay donde podamos utilizar algún tipo de activo para responder las obligaciones que se tiene con los ahorristas”, indicó.

Informó que lo que corresponde ahora es buscar bancos que gocen de buena salud financiera para que se hagan cargo del problema del Banco Fassil.