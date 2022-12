Gobierno espera que no sea un “boicot” a la gestión de Luis Arce el rechazo al PGE en Diputados

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, lamentó que por temas políticos la Cámara de Diputados no haya aprobado el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para el 2023 y espera que no sea parte de un “boicot” a la gestión de Luis Arce. Advirtió que habrá complicaciones y perjuicios a varias instituciones si no se aprueba esa norma.

“No quisiéramos pensar que hay una especie de boicot a la gestión económica del presidente Luis Arce Catacora”, indicó la autoridad.

El ministro señaló que ayer la oposición no dio curso a la norma por un tema “ideológico”, porque consideran que no pueden aprobar un presupuesto orientado al centralismo. Acotó que otros legisladores alegaron que no estaba incluido un tema relacionado a un proyecto.

Consultado sobre los parlamentarios del MAS que no aprobaron el proyecto, Montenegro respondió no quiere pensar que haya algún móvil político detrás de esta negativa.

Ayer, luego de más de 10 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados, con 68 votos de los legisladores denominados evistas y de la oposición, votaron en contra de la aprobación en su estación en grande del proyecto de Ley 006/2022-2023 de Presupuesto General del Estado Gestión (PGE) 2023. Se determinó cuarto intermedio hasta las 18:30 de este jueves para volver a tratar el tema.