La primera autoridad del país aseguró que el litio “está de moda” y está siendo demandado en todo el mundo, dada la crisis energética y climática. Por ello, dijo que no hay mejor oportunidad para aprovechar el recurso natural “de la manera más sana”.

La compañía china, aseguró el presidente, se comprometió a hacer la fase de industrialización del litio junto a YLB, la cual estará presente durante “todo el proceso”, desde la extracción hasta la comercialización.

Arce destacó que la empresa china invertirá más de mil millones de dólares, en esta primera etapa, y apuntó al primer trimestre de 2025 como el plazo para empezar a exportar baterías de litio con materia prima nacional.

”Esta es una industrialización estratégica, de un recurso natural estratégico, del cual las bolivianas y bolivianos tenemos que sacarle el mayor provecho posible por y para cada uno de los bolivianos que estamos habitando nuestro país. (...) No hay tiempo que perder. El país no puede esperar más, no puede experimentar más. Tenemos que ir a paso seguro para industrializar gradualmente este valiosísimo recurso natural”, finalizó.

Según un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos,, cada complejo industrial tendrá capacidad para producir hasta 25.000 toneladas al año de carbonato de litio grado batería, al 99,5% de pureza, y procesos de semi industrialización e industrialización en la cadena evaporítica.

“CBC participó en el proceso de pilotaje junto con otras siete compañías y cumplió con los requisitos establecidos por YLB, que consideró experiencia y tecnología aplicable a las características de las salmueras, una recuperación de litio de las salmueras de al menos 80% y menor utilización de agua, entre otros factores”, consta en el escrito.

Catl Brunp y Cmoc

Catl es la empresa líder de tecnología de innovación energética en el mundo, con un valor de mercado de casi $us200.000 millones. Tiene la primera fábrica de baterías sin carbono del mundo y una fábrica de faros de clase mundial. Casi 4 millones de vehículos eléctricos en 53 países y regiones de todo el mundo utilizan baterías de CATL.

En tanto que Bunp es conocida mundialmente en el reciclaje de recursos de baterías usadas como filial holding de CATL. La compañía representó casi el 50% del reciclaje de baterías en China en 2021.

En tanto que Cmoc es un grupo de minería de metales de nueva energía de clase mundial. Es el segundo productor de cobalto y niobio en el mundo y tiene un valor de mercado de $us20.000 millones.