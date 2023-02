El Gobierno lanzó dos nuevas líneas de crédito; una para micro y pequeños empresarios (Mypes) y la segunda para jóvenes emprendedores, con una tasa de interés del 6% fija anual. Los beneficiarios advierten problemas para acceder a estos beneficios, como el cumplimiento de las garantías y otros requisitos que los bancos pudieran imponer.

El Gobierno determinó que los Bancos Múltiples y Bancos PYME destinen el 6% de sus utilidades obtenidas de 2022 a la constitución de dos líneas de crédito: Fondo de Crédito de Apoyo a Micro Empresas (FOCREMI) que será administrado por cada una de las entidades financieras y el Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud (FOCREA) que dependerá del Banco Unión.

“La cantidad de recursos para ambos Fondos es de 15,7 millones de dólares. 7,36 millones de dólares para el Fondo de Crédito de Apoyo a Microempresas (FOCREMI) y 8,40 millones de dólares para el Fondo de Crédito de Apoyo a la Juventud (FOCREA)”, declaró el ministro de Economía Marcelo Montenegro.

El presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, Boris Mendoza, aseguró que “toda ayuda es bien recibida”, pero advirtió de problemas al acceder a estos fondos. “Los créditos necesitan la presentación de garantías convencionales o no convencionales y en este punto los pequeños emprendedores chocan. Cuando se llega a los bancos, ellos tienen distintas políticas. Es decir, que pueden exigir otras cosas más aparte de lo que se dijo en el lanzamiento del crédito. Ahí aparecen muchas trabas, por ejemplo, el conseguir codeudores o garantes es muy complicado. En especial para los jóvenes porque ni los familiares desean garantizar a un emprendedor”, declaró.

Además advirtió problemas en la comercialización de sus productos por la conflictividad que vive el país. “Anunciaron nuevos bloqueos después del Carnaval. Entonces, ahora sacarse un crédito con un mercado inestable es muy riesgoso. Despué será complicado poder pagar y cumplir las responsabilidades con los bancos”.René Condori, exdirigente de Fedemype Chuquisaca, advirtió de lo complicado que es acceder a estos fondos.

“Hablan mediante la prensa para decir que es fácil el acceso a los créditos pero no es así. Es como cualquier crédito en el que te exigen muchos requisitos que se deben cumplir y si no, no consigues el financiamiento. Por ejemplo, las garantías. Nadie quiere ser garante porque en caso de que no pagues, él tiene que pagar la deuda y por tanto nadie quiere arriesgare”. Condori sacó, en el 2021, un crédito de Sí Bolivia con una tasa de interés del 0,5%.

“Es un monto mínimo de 50 mil bolivianos y como garantía puse mis máquinas. Ellos vinieron a cotizar su valor y según eso me fijaron el límite máximo del préstamo aunque necesitaba más pero no podía acceder por el valor que le asignaron a mis máquinas”.

El emprendedor aseguró que ese monto le ayudó a comprar material para su carpintería pero no para una expansión como él habría buscado. “Si hubiera tenido un garante”, se lamentó. También mencionó que los bancos exigen verificar la capacidad de pago, sus planillas mensuales, ingresos y muchos otros requisitos más para acceder al dinero.

El crédito

Estos dos nuevos productos fueron lanzados por el Gobierno como un apoyo al sector productivo debido a los factores climáticos y conflictos sociales registrados en los últimos meses.

El FOCREA, dedicado a los jóvenes emprendedores, tiene como finalidad otorgar financiamiento para emprendimientos y/o de educación de manera total o parcial para personas entre 18 y 28 años. Para acceder al FOCREMI, el microempresario solicitante deberá contar con capacidad de pago y cumplir con los requisitos establecidos por la entidad financiera. Estos créditos no podrán ser otorgados para la compra o transferencia de cartera de créditos entre entidades financieras.

Por ejemplo, “Un joven entre 18 y 28 años puede apersonarse al Banco Unión para solicitar un capital de inversión u operación de 10.000 bolivianos para emprender un negocio o para financiar gastos de educación”, acotó Montenegro.

El control y supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en los reglamentos para la conformación de estos Fondos estará a cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Los recursos de estos Fonds se constituirán en patrimonios autónomos, independientes de los patrimonios de cada Banco, en tal sentido, deberán ser administrados y contabilizados de manera separada.