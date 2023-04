El Gobierno propuso un incremento del 1,5% al haber básico y un 3% al salario mínimo nacional, según los trabajadores. Esas cifras están por debajo del 10% que demandó la Central Obrera Boliviana (COB). Los porcentajes sugeridos están entre los más bajos de los últimos años.

“Estimados compañeros: informarles a todos los trabajadores a nivel nacional que después de varios debates durante todo este mes el Ministerio de Economía y Finanzas nos hizo conocer el día de hoy su propuesta para el incremento salarial de la presente gestión. (La sugerencia) es 1,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional”, señala un mensaje de uno de los sindicatos afiliados al ente matriz de los trabajadores, reportó El Deber.

Ayer, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que el diálogo por el incremento salarial entre el Gobierno y la COB no está cerrado, continúa y se espera sellar un acuerdo que cuide la economía antes del 1 de mayo, Día del Trabajo. “(...) Todavía falta que se continúe analizando, falta que, en función a esa contrapropuesta, se vea, justamente, el impacto que pueda tener en los diferentes sectores, que se haga una valoración y un análisis económico”.

A inicios de marzo, la COB planteó un incremento al básico y al mínimo nacional del 10%. Con esta propuesta, la dirigencia de los trabajadores y autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas comenzaron el diálogo en la comisión económica. De este encuentro salió la propuesta del Gobierno y en la que los propios trabajadores rechazaron la oferta y la calificaron de “insuficiente”.

Estos porcentajes están entre los más bajos en la última década. En 2020, ante el inicio de la pandemia y la paralización casi completa de la economía nacional, el gobierno de Jeanine Añez no aprobó ningún incremento salarial. El 2021, cuando Luis Arce asumió la presidencia, se elevó tan sólo el 2% del salario mínimo nacional con relación al establecido en la gestión 2019. El año pasado, el Gobierno aprobó el aumento salarial del 3% para el haber básico y un 4% para el salario mínimo nacional, es decir que se elevó de 2.164 a 2.250 bolivianos. Con la propuesta actual, esta cifra subiría en 67,5 bolivianos y llegaría a 2.317 bolivianos.

El analista económico Julio Linares recordó que la inflación cerró el 2022 con un 3,12%. “Lo que el Gobierno está proponiendo es que el salario recupere el poder adquisitivo que tenía hace un año. Lo propio sucede con el haber básico que (a pesar de proponer un incremento del 1,5%) considerando que hay escalas diferentes”, dijo a Página Siete.

Linares no cree que el Gobierno tenga un mayor margen para incrementar los salarios. “El incremento va de forma directa a afectar las arcas del Estado. Por ejemplo, un incremento del 7%, con seguridad, podría pesar de tres mil millones a cuatro mil millones de bolivianos de incremento en la partida de servicios personales. Esto incrementaría el déficit que hace nueve años no cambia”, indicó.

Alberto Bonadona, docente y economista, declaró que “en este momento” los porcentajes propuestos por el Gobierno “suenan aceptables, considerando que, en general, las condiciones de las familias han empeorado y tal vez no pueda compensar la caída del poder adquisitivo, en especial de la canasta familiar”.

Bonadona piensa que el Gobierno hizo una propuesta realista para el sector público. “No así la empresa privada, este sector no está en las condiciones de aumentar un peso. Puede haber una negociación posterior, pero la COB, que es parte del Gobierno, está cooptada y no creo que pueda aumentar nada. No creo que tenga mayor repercusión esa negociación que, más bien, va a ser simbólica”.

El economista Gonzalo Chávez aseguró que estas ofertas “siempre son las mismas” todos los años. “En primer lugar tiene una reivindicación salarial maximalista, la COB reafirma su ‘hasta las últimas consecuencias, 10% nada’. Eso agrada a sus bases que ahora están muy conectadas al Gobierno. Luego hace una contraoferta muy mínima como el 3% al mínimo y 1,5% al haber básico; sin embargo, van a pactar un poco más”, sostuvo.