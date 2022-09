Gobierno rechaza propuesta cruceña de censo en 2023 y ratifica en 2024

“Ellos hablan de transcripciones de forma manual, eso significa volver a 1992”. Vargas también observa que se está dando más de un año a la solución de errores. “Se preparan y dan más tiempo para corregir los problemas que tengan cuando estos deberían ser mínimos, considerando los equipos que emplearán”. La exdirectora concluyó que no se les envió el detalle de los equipos que empleará el INE.

Vargas acusó al Gobierno de ser ellos quienes no toman en cuenta las recomendaciones internacionales al comenzar con la actualización cartográfica en zonas urbanas, donde existe mayor movilidad de personas.

“La propuesta para un censo en 2023 es incompleta, no nos permite ver cómo lo van a hacer, no demuestra que se pueda realizar en junio del 2023. El INE trabaja con rigurosidad estadística, buenas prácticas y transparencia”.

Oviedo afirmó que “los resultados nacionales los podemos dar entre 12 a 14 meses después de realizado el censo. La universidad cruceña dice que podría ser en siete meses. No explican cómo lo van a hacer”, precisó.

Los técnicos cruceños justificaron que esta fue realizada con base en la información del INE, ya que no les remitieron información alguna.

Por segunda vez el Gobierno calificó de incompleta la propuesta cruceña de llevar adelante el Censo de Población y Vivienda el año 2023 y ratificó que éste se realizará en 2024. Por su parte, Santa Cruz advirtió que los tiempos que estableció el Instituto Nacional de Estadística (INE) son demasiado largos y no se nota el uso de la tecnología.

La firma “Parker Analytics Comm” identificó que el tema del censo fue el quinto con más interacciones que se produjeron en la Expocruz de este año. Advierten que el 78% de las mismas estaban de acuerdo con que el censo se realice en 2023, un 14% optó emitir opiniones neutras y un 8% pidió no politizar el evento.

“Las personas no comparten o retuitean publicaciones con las que no están de acuerdo. Sino, con las que comparten una opinión. En ese sentido, las publicaciones que más se compartieron, un 78% de las veces, fueron las frases del presidente de la Fexpocruz en atención de que el censo se realice el 2023 y no el 2024”, declaró José Miguel Sánchez, socio director de Parker.

El profesional agregó que el restante porcentaje se dividió en dos. Por ejemplo, un 14% emitió comentarios “neutros” que no marcaban una opinión a favor o en contra. Un 8% pidió dejar de politizar la Expocruz.

El informe se realizó con base en sistemas de Inteligencia Artificial y Machine Learning, filtrados en una segunda fase por un equipo de analistas digitales. El análisis va del 11 al 24 de septiembre.