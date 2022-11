Gobierno reduce previsión de inversión pública y crecimiento del PIB para 2023

Inversión De acuerdo con el Ministerio de Economía, la inversión pública proyectada para 2023 de 4.006 millones de dólares será repartida en tres componentes: el 42% al sector productivo con $us 1.671 millones para ejecutar proyectos del sector agropecuario, industria, hidrocarburos, turismo, minería y energía. El sector social con 26%, es decir, $us 1.024 millones en la ejecución de proyectos de educación, cultura, salud, seguridad social, deportes, saneamiento básico, urbanismo y vivienda. El rubro de infraestructura tendrá el 24% de la inversión pública con $us 959 millones en proyectos de comunicaciones, recursos hídricos, transportes.

Subvenciones El PGE contempla mantener la subvención de hidrocarburos y alimentos para preservar la estabilidad de precios. Se destinará Bs 437 millones para la subvención de alimentos y Bs 7.642 millones para hidrocarburos.