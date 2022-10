Gobierno usa doble aguinaldo para debilitar a cívicos

El Gobierno, a través de la ministra de Trabajo, Verónica Navia, afirmó ayer que el paro indefinido que anuncian los cívicos en Santa Cruz desde el 22 de octubre puede “poner en riesgo” el pago del segundo aguinaldo, pese a que ese beneficio -que se calcula de julio de 2021 a junio de 2022- ya ha sido descartado. El presidente Luis Arce pidió estar alerta ante los “intentos de desestabilización”.

“No hay movimiento económico, no hay generación económica, sin actividades económicas obviamente el PIB (producto interno bruto) no crece lo suficiente como para poder consolidar el segundo aguinaldo”, indicó Navia. El jueves, Vicente Cuéllar, miembro del Comité Interinstitucional por el Censo en Santa Cruz, ratificó que si el Gobierno no cambia la fecha del censo, el 22 de octubre se iniciará el paro indefinido.

“Cualquier paro que interrumpa la actividad económica del país perjudica no solamente el doble aguinaldo, perjudica todo el crecimiento económico del país. No sé si estaba garantizado el segundo aguinaldo, vamos a esperar el informe de Economía, pero toda medida que perjudique el desarrollo económico del país obviamente perjudica el doble aguinaldo”, precisó Navia.

COB habla de aguinaldo

El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, dijo que un eventual paro cívico cruceño pondrá en riesgo el pago del aguinaldo de este año.

“Las organizaciones sociales ya han determinado y a cualquier acción vamos a responder con acción, no podemos tolerar. Hoy los trabajadores están trabajando por el promedio de aguinaldo, y el aguinaldo no se puede perjudicar, por otro lado, los sectores han enfatizado que pierde Bolivia”, sostuvo Huarachi a los periodistas.

Según datos oficiales al primer trimestre de este año, el PIB del país registró una tasa de crecimiento de 3,97%.

Y mientras se espera saber cuánto creció la economía al segundo trimestre, el presidente de los empresarios de La Paz, Douglas Ascarrunz, ya advirtió el 4 de octubre que “para llegar al 4,5% (para el doble aguinaldo) deberíamos crecer al 8,9% en este último trimestre que se compatibiliza para hacer el cálculo y ese porcentaje debe pasar el 4,5%”. Algo que según las proyecciones es poco probable que ocurra.

El lunes, el Banco Mundial subió la proyección del crecimiento de 3,9 a 4,1% de la economía boliviana al cierre del año y el 23 de agosto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyectó un crecimiento económico de 3,5 para Bolivia a fin de año.

Arce alerta

Ante el anuncio de un paro indefinido en Santa Cruz si el Gobierno no adelanta el censo para 2023, el presidente Arce pidió ayer estar alertar ante los intentos “extrademocráticos”, que buscan la desestabilización.

“Cuando la democracia no les es útil, empiezan a cuestionarla y utilizar otros mecanismos extrademocráticos para hacerse del poder y en eso la clase obrera debe estar muy atenta”, precisó Arce en un acto con los fabriles.

Y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, descalificó a los cívicos de Santa Cruz, a quienes acusó de buscar la desestabilización. “Solo proponen paros para desestabilizar al Gobierno y perjudicar el crecimiento económico”, agregó.