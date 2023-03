El gobierno de Luis Arce Catacora, a través del Banco Central de Bolivia (BCB), utilizó 300 millones de dólares de las DEG del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el propósito de salvar la “demanda inusitada” de divisas, ante la caída de las reservas internacionales. Por un hecho similar, la expresidenta Jeanine Añez fue procesada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), según políticos y analistas.

Hoy se conoció que la calificadora internacional Fitch Ratings disminuyó las calificaciones de incumplimiento de emisor (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de Bolivia de “B” a “B-“, además pasó la perspectiva de la calificación de Estable a Negativa.

Según esa entidad internacional: “El oro representa la mayor parte de las reservas (USD 2.600 millones), pero no es de libre uso según la ley actual, y aún no se ha aprobado una reforma para cambiar esto (la “ley del oro”). Solo USD 911 millones eran moneda fuerte o DEG que se pueden vender por moneda fuerte (lo que Bolivia hizo recientemente por USD 300 millones, según datos del FMI). Otros fondos soberanos ya se han agotado. Es posible que el BCB pueda acceder a más divisas pertenecientes a bancos nacionales, pero ya lo ha hecho por USD 3 mil millones desde 2018 a través del programa de intercambio CPVIS, lo que reduce el alcance de la financiación adicional a través de este canal. Es poco probable que las medidas destinadas a aumentar las reservas, incluido un tipo de cambio más alto para los exportadores y los planes para comprar oro a través de la “ley del oro”, lo hagan de manera significativa dado que no abordan los problemas subyacentes de política y confianza”.

El Derecho Especial de Giro (DEG) es una especie de divisa creada y utilizada por el FMI para que funcione como activo de reserva y como unidad de cuenta, según la definición técnica en economía.