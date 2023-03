Las cooperativas auríferas rechazaron el acuerdo del Gobierno con Fencomin y piden postergar el tratamiento de la Ley del Oro hasta que se regule el aspecto tributario para el sector. El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, advirtió que no se puede condicionar un tema al otro.

En una resolución de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) exigen al presidente del Estado, Luis Arce, la Cámara de Diputados y al Ministerio de Economía la “suspensión-2 del tratamiento del Proyecto de la Ley de Oro de Producción Nacional destinado al fortalecimiento de las RIN, hasta que no se analice el proyecto de un impuesto único para el sector minero aurífero”.

Eliy Sirpa, presidente de Ferreco, señaló que el sector no está contra la Ley del Oro, pero exige que se analice de forma paralela el tema tributario. “Hay vacíos en proyecto de ley no indican dos aspectos, cuánto va a ser la cantidad mínima de compra y si el pago será al momento. Dicen 24 a 48 horas, eso no va a resultar, nosotros transamos y retornamos, quedarse dos días no. No hemos sido convocados a dialogar”, precisó.