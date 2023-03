“La familia gremial de todo el país estamos muy preocupados porque lamentablemente estas dos últimas semanas está creciendo la preocupación con referencia sobre las Reservas internacionales. Ustedes sabrán que hace dos años atrás el Gobierno presentó un proyecto de ley de Fortalecimiento a las Reservas. Lamentablemente pasó mucho tiempo y la anterior semana no se han podido poner de acuerdo y el proyecto de ley fue truncado”, señaló el dirigente.

El secretario de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, afín al Gobierno, exigió este miércoles a los parlamentarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, conocido también como la ley del Oro. Advirtió que de no agilizarse la norma, se movilizarán.

“En ese sentido, como Confederación de Gremiales de Bolivia a la Asamblea legislativa, en especial a la Cámara de Diputados se priorice, se agilice y se sancione de una vez por todas este proyecto de ley, para que así el Gobierno invierta nuestro dinero que está en oro y compre dólares”, aseguró.

Dijo que si no se da luz verde a eso, no se tendrán dólares para comprar medicamentos o combustibles que son subsidiados en el país. “Por eso, los gremiales estamos preocupados y si la Asamblea no nos hace caso vamos a movilizar a todos los gremiales del país para que presionen esta aprobación”.

La anterior semana, después de un arduo debate de alrededor 8 horas, la Cámara de Diputados dejó en suspenso la aprobación del proyecto de Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN), tras el creciente rechazo y observaciones de legisladores de oposición y del MAS a la venta del oro que custodia el Banco Central de Bolivia.