Suman seis los puntos de bloqueo en Santa Cruz y la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) anunció que comprará carne de pollo a los pequeños y medianos avicultores, pero los productores avícolas temen que no podrá abastecer a todo el país.

“El Gobierno nacional y el presidente Luis Arce tomó una decisión de no ser dependientes del sector empresarial. Al contrario, los pequeños, medianos y asociaciones productivas podrán trabajar en el abastecimiento de los alimentos”, declaró el gerente de Emapa, Franklin Flores, ayer en una rueda de prensa.

La estatal tomó la decisión después de que cívicos y algunos empresarios cruceños advirtieron con no mandar alimentos al occidente de Bolivia, mientras siga detenido el gobernador Luis Fernando Camacho en el penal de Chonchocoro.

“El sector pecuario de toda Bolivia sigue comercializando carne de pollo a las tiendas de Emapa –añadió Flores-. Vamos a abastecer, hay un sector de los grandes que probablemente tenga ese criterio (de cortar el abastecimiento), pero el pequeño y mediano avicultor de todos los departamentos sigue trabajando. Nosotros tenemos una relación estrecha con ellos y vamos a garantizar la carne de pollo y sus derivados en todas las tiendas de Emapa y al mercado interno a través de la distribución al por mayor”, remarcó.

Según datos de la Asociación de Avicultores (ADA) de Cochabamba, el consumo nacional de pollo asciende a 18 millones de pollos al mes y el 60% de la producción proviene de Santa Cruz y el 35% de Cochabamba. El restante 5% se produce en La Paz, Potosí y Sucre.

“Estamos negociando con medianos y pequeños productores; nosotros (las tiendas de Emapa) nos abastecemos con 11.600 kilos por semana (5.300 pollos en caso de que cada uno pese dos kilos). Esa cantidad vamos a duplicar y triplicar si es necesario. Eso en alianza con el sector pequeño y mediano productor”, insistió Flores.

El vicepresidente de ADA Cochabamba, Iván Carrión, consideró poco viable la propuesta del Gobierno. “No tienen la cadena de frío que es fundamental. Si van a traer pollo pelado, ¿en qué van a llevar? Un camión frigorífico sólo lleva 6.000 pollos y esa cantidad no satisface el mercado. Luego deben tener logística de venta, habilitar varios puntos para evitar colas largas”, indicó.

Además dijo que los pequeños y medianos productores no podrán abastecer la demanda. “El que mantiene gran parte de la comercialización son los grandes productores; los pequeños no tienen más de 10.000 o, como máximo, 20.000 pollos. A veces son declaraciones sin mucho fundamento, porque primero hay que ver si tienen el pollo. Por otra parte, no hay cómo distribuir porque se necesita toda una logística” afirmó.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Rolando Morales, explicó que si Emapa cuenta con grano en el Valle podría abastecer el mercado, pero informó que los silos donde se almacenan están en Santa Cruz. “En los 36 días de bloqueo trajeron el alimento del Chaco hasta Cochabamba, que es el segundo productor de pollo del país. Eso generó un incremento del precio del pollo que se quedó en el mercado y ése es un daño económico a las familias”, puntualizó Morales.

Aseguró que la “única” alternativa sería importar pollo de Perú o Argentina, pero la logística sería un contratiempo. “Se necesita una gran cadena de frío y no sé quién pueda tener 50 carros refrigerados. Por eso considero poco probable que puedan cumplir su meta”, aclaró.

Seis puntos de bloqueo

Hasta ayer se registraron seis puntos de bloqueo en las carreteras de Santa Cruz, particularmente en el norte integrado.

El presidente del Comité Cívico provincial, José Serrate, informó que los puntos se encuentran en La Guardia, Ichilo, Roboré, Pailón, San Ramón y Portachuelo. Los cortes de ruta comenzaron el viernes en algunos puntos y se fueron sumando otros para evitar la provisión de alimentos al resto del país.

Carrión, vicepresidente de ADA, agregó que ayer llegó “un poco” de pollo bebé a Cochabamba, pero sin precisar en qué cantidad. “Está llegando muy poco maíz porque el camino es bastante accidentado, además que deben sortear los bloqueos. La situación se está poniendo muy grave, puesto que los sectores pecuarios no compraron soya”, subrayó.

El precio de este alimento está en alza en los mercados.