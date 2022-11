Hay especulación y la escasez de algunos productos en La Paz, los efectos del paro

“Todo ha subido, no solo las cosas que llegaban de Santa Cruz, y ahora es muy difícil que esas cosas vuelvan a bajar”, señala Esther F., una comerciante del barrio de San Pedro.

La especulación y la escasez de algunos productos han sido dos de los efectos que ha tenido el paro cívico indefinido, que cumplió ayer 27 días en Santa Cruz y el cerco que protagonizaron sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) los primeros días de la medida.

Alimentos, productos de aseo y de belleza y hasta algunos medicamentos han sufrido alzas de precio por el quiebre de las cadenas de suministro en los mercados de La Paz y por la especulación de algunos proveedores y vendedores de los mercados de la ciudad.

“En los primeros días, la carne, el pollo, el huevo y algunos productos escasearon y subieron de precio, luego también el aceite, la harina, los detergentes también subieron y no tuvimos más remedio que subir nosotros también lo que cobramos a los compradores”, comenta Esther.

Maribel, otra vendedora, señaló, por su parte, que debido a la situación, incluso algunos productos de contrabando subieron de precio en el mercado mayorista. “Los mayoristas han aprovechado el caos para hacer subir todo. ¿Qué tiene que ver un champú traído de Perú con el paro en Santa Cruz?”, se pregunta la vendedora.

Al igual que Esther, Maribel confiesa que tuvo que trasladar el incremento a sus clientes.

“La culpa ahora la tienen los especuladores, que no quieren perder sus márgenes y eso nos lo trasladan a los compradores, con el pretexto del paro”.

En la calle Garcilazo de la Vega los detergentes para ropa de dos kilos que costaban entre 40 y 42 bolivianos ahora se encuentran por 48 bolivianos, el champú económico que costaba 20 bolivianos ahora se encuentran en 25 bolivianos, el lavavajillas pasó de 12 bolivianos a 15 bolivianos.

Situación similar se puede ver con otros productos, como toallas higiénicas, jabones y otros de cuidado personal.

Escasez de carne y verduras

En los primeros días del paro, el pollo, la carne y el huevo, al igual que otros productos como la harina, el arroz y algunas verduras, frutas y hortalizas, empezaron a escasear en los mercados de la ciudad, lo que hizo que sus precios se incrementen.

“Ahora ya hay abastecimiento, pero hace unas semanas no había huevo ni carne de cerdo, faltaban otras cosas como papa, aceite y fideos, pero ya se está normalizando el suministro, aunque los precios siguen altos”, comenta María Castro, un ama de casa que realizaba sus compras en el mercado Camacho.

Por ejemplo, el kilo de pollo pasó de costar entre 13 y 14 bolivianos a situarse entre los 17 y 19 bolivianos, la carne, por su parte sufrió un incremento de entre dos y cuatro bolivianos en todos sus cortes, mientras que la cebolla, la zanahoria y el tomate subieron de precio hasta en 1,5 bolivianos la libra en el peor de los casos.

En el caso del pollo, el paro afectó no solo la cadena logística, sino también la producción, ya que se estima que al menos un millón de pollitos BB murieron en las carreteras a causa del cerco, lo que tendrá un efecto negativo en el suministro del producto para fin de año, lo que consecuentemente vendrá acompañado de un alza en los precios.

Las vendedoras señalan que en el caso de la harina, el aceite y la margarina y los fideos, los precios ya venían subiendo desde marzo al menos, principalmente a causa de la guerra en Ucrania y la alta demanda de trigo, soya y sus productos derivados a nivel mundial.

“Todo lo que tiene que ver con aceite o trigo ya estaba subiendo, pero se estaba estabilizando para cuando comenzó el paro y después volvió a subir y a escasear”, agregó Maribel.

La papa, que en meses pasados sufrió un incremento en su precio y que luego se estabilizó, también experimentó un alza llegando a costar 85 bolivianos la arroba en pasados días.

Abastecimiento de farmacias

De acuerdo con testimonios recogidos por Página Siete, en algunas farmacias se produjo un leve desabastecimiento de algunos medicamentos en las pasadas semanas.

“La semana pasada no podía encontrar mis pastillas anticonceptivas en ninguna farmacia y al final sí pude comprarlas, pero por 20 bolivianos más de lo que me costaron siempre, me dijeron que era por el paro”, relata Claudia Medrano.

La joven agregó que también observó el desabastecimiento de otras medicinas.

“No podía encontrar el medicamento para la hipertensión de mi padre, pero logramos conseguir en una farmacia de barrio”, agregó.

Sin embargo, de acuerdo con la representante de la Asociación de Profesionales Propietarios de Farmacias (Asprofar) filial La Paz, María Gutiérrez, el abastecimiento ha sido normal durante los días de paro.

“No hemos tenido problemas, los laboratorios e importadores han mantenido abastecidas a las farmacias de la ciudad”, señaló.