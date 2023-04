Existe preocupación de algunos clientes por la situación del Banco Fassil y las dificultades para realizar retiros. Ante ello, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aseguró este martes que no existe motivo alguno para que se retiren los ahorros.

El director de ASFI, Reynaldo Yujra, dijo que no hay motivo para ello. “Por supuesto que no, por supuesto que no, es absurdo”, respondió la autoridad ante la consulta de si los depositantes de esa entidad financiera deberían o no retirar sus ahorros.

En conferencia de prensa, remarcó que cualquiera fuera la situación de esta u otra entidad, los ahorros de la población están garantizados.

“Lo que debe quedar claro para la población es que cualquiera fuera la situación de la entidad, sus ahorros no corren peligro, el 100% de los ahorros están garantizados porque las normas nos permiten aplicar mecanismos con loca cuales se va evitar una perdida a los ahorristas”, puntualizó Yujra.

Uno de los clientes de Fassil contó que sólo le permiten sacar de su caja de ahorro 300 bolivianos al día y que cuando fue a cerrar su Depósito a Plazo Fijo (DPF) por el vencimiento, en una de las agencias le indicaron que en ese momento no contaban con la liquidez necesaria y que le iban a transferir su dinero a una cuenta de ahorro.

En las redes sociales del banco abundan comentarios de respaldo a la entidad, pero algunas personas, como Freddy Caberos Zarate, se quejan. “Mi platita no puedo retirar”, escribió.

Otra cliente apuntó: “Tienen que buscar una solución y ya. Con que entreguen a los que tienen su ahorro ahí que es de 300 bolivianos por día, no es justo, tenemos que exigir que nos sean devueltos nuestros ahorros, pero no de pucho en pucho”.

“Llama la atención la pasividad de la @asfibolivia con este tema... ni la Fiscalía acepta demandas, parece alguien o un grupo recibe protección #Bolivia. Cuánta gente está incumpliendo obligaciones por culpa del @banco_fassil”, comentó Patricia, de profesión arquitecta, en un tuit.

“Y ya no pude pagar nada hoy día, realmente esto es preocupante, incluidos mis ahorros...”, señaló por su parte Willy Retamozo en otro tuit.