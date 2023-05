“Yo trabajo de todo. Soy múltiple. Hago por ejemplo instalaciones eléctricas, plomería, carpintería en aluminio, carpintería en madera y cerrajería, también atiendo eventos sociales con un equipo de sonido que tengo. Así hacemos todo lo posible para salir adelante, la idea es generar recursos haciendo distintas cosas para solventarnos porque muchas veces con un trabajo no basta”.

Con esas palabras, Wilson Surco, emprendedor y trabajador independiente de 36 años, cuenta que hace más de dos trabajos para salir adelante y cubrir todas sus necesidades.

Al igual que Wilson, a propósito del 1 de mayo, Día del Trabajador que se celebra hoy, seis personas narran cómo se convirtieron en supertrabajadores y cómo enfrentan jornadas 24/7, muchas veces sin descanso alguno. Revelan también cómo se han convertido en múltiples y emprendedores. Algunos cuentan que también en esta entrega total está presente la pasión por el oficio.

Wilson Surco es técnico eléctrico egresado de la Escuela Superior Pedro Domingo Murillo y se identifica como un emprendedor, curioso y dinámico. Revela que por impulso de su papá aprendió varios oficios. No tiene un empleo con un salario fijo, sino varias ocupaciones y contratos pendientes.

“Mis hermanos y yo trabajamos desde los 12 y 13 años y nos pagaban poquito. Al principio la gente desconfiaba de mí porque me veía muy joven y sin experiencia, pero ahora ya conoce que mi trabajo es de calidad y tengo experiencia. Por ejemplo, ahora estamos demoliendo una cocina y la volveremos a construir. Al mismo tiempo, tengo contratos con mi equipo de sonido y ese trabajo lo hago con mis hermanos. Cuando agarramos un contrato para una construcción, en mi familia todos nos dividimos por especialidades”, dice Wilson.

Para él, como trabajador y emprendedor, la clave es estar siempre activo y no tener miedo al fracaso. “Por miedo perdemos muchas cosas. No importa si pierdo o gano, lo importante es lograr experiencia y con eso uno mejora. Si no nos arriesgamos, siempre nos quedaremos con esa duda: ‘Si lo hubiera hecho’ y eso es lo peor que podemos pasar”, dice Surco, mientras enrolla cables y guarda su equipo.

El trabajo 24/7 es una característica del médico pediatra y uno de los más destacados neonatólogos del país, Luis Fernando Bedregal, quien cuenta a Página Siete su experiencia laboral de 23 años de servicio en distintos centros de salud, como el Hospital Holandés, el Hospital Arco Iris y el Hospital de la Mujer. En los dos últimos establecimientos atiende en la actualidad.

Este medio encontró a Bedregal cumpliendo un turno laboral de 24 horas en el Hospital de la Mujer, pero también tiene otra gran responsabilidad sobre sus hombros porque desde hace 12 años es director del Hospital Arco Iris, que es el nosocomio privado más grande y completo de La Paz. Además de ello, tiene un consultorio privado para atender a sus pequeños pacientes.

“Es trabajo que uno agradece porque le gusta, porque es lo que uno sabe hacer, porque ayuda a la gente, sobre todo cuando trabajas en lo que te gusta, decimos que no es un trabajo como tal porque es algo que te gusta hacerlo. Así, durante 23 años estamos trabajando haciendo lo que nos gusta, atendiendo niños que es mi especialidad como médico pediatra”, dice Bedregal.

Él define su trabajo en un concepto: “ayudar a la gente que necesita y curarla físicamente y mentalmente. Cuando logras eso, cumples tu función”, indica.

Para Alejandro Escobar, un joven fotógrafo que tiene como centro de operaciones la histórica Plaza Murillo, el descanso no es una opción. Con una cámara profesional y una impresora portátil, sale a las calles para sacar fotografías a los turistas en su mayoría bolivianos que llegan desde otros departamentos. El oficio lo heredó de su padre José Escobar.

Alejandro relata que su papá es uno de los fotógrafos más antiguos de la Plaza Murillo. Él aún conserva su cámara con fuelle y trípode, herramientas que en la década de los 80 y 90 eran una atracción en las plazas Murillo y Alonso de Mendoza.

“Yo estoy en la Plaza Murillo desde las 9:00 hasta las 18:00 o hasta las 19:00. Hay días altos, pero también días bajos que no sacamos ni una foto y sólo gastamos en pasajes y almuerzo. Por eso, los fines de semana también me dedico a hacer filmaciones y sacar fotografías en eventos particulares”, cuenta Alejandro y agrega que ésa es una manera de solventar sus gastos porque en los últimos años, el oficio del fotógrafo cada vez rinde menos porque ya todo es digital.

“Antes, la Plaza Murillo estaba llena y no por extranjeros, sino por turistas orureños, paceños, cruceños y chuquisaqueños. Ahora todos tienen su celular y prefieren sacarse fotos digitales, aunque hay otros que quieren tener un recuerdo en papel. La foto cuesta 10 bolivianos, es una postal de 10 por 15 centímetros”, ofrece Alejandro.

Un overol y gorro de color blanco, además de su carrito azul distinguen a Germán, un vendedor de helados Frigo que de rato en rato presiona su bocina y grita: “¡Helado Frigo!”. Él es uno de los cinco vendedores de helados que quedan de la tradicional Heladería Frigo de la ciudad de La Paz. Cuenta a Página Siete que abraza el oficio desde hace 47 años.

“Yo trabajo desde 1975, ya son 47 años y siempre con Helados Frigo. Con este trabajo he mantenido a toda mi familia”, dice Germán y recuerda que la peor época para su oficio fue el año 2020, cuando llegó la pandemia del coronavirus.

“Ahora sólo somos cinco vendedores de helado. Antes, en la década de los 70 éramos 50 vendedores de helados, casi todos se han ido y nos hemos quedado los que somos de edad avanzada porque ya no se puede trabajar en otro lado”, lamenta Germán quien no goza de un sueldo fijo y sus ingresos económicos son según la cantidad de productos que vende. Cuenta que tampoco tienen un seguro de salud ni aportes.

Fundadora de la firma alteña ReplicArte –que se caracteriza por crear muñecas personalizadas– Iveliz Patty Ramírez es una destacada emprendedora alteña. Cuenta que tenía una vida tranquila trabajando de contadora en una entidad pública. Un día renunció a su trabajo y se vio en la necesidad de generar dinero. Entonces descubrió la forma de ganarse la vida, con mucha creatividad. Así nació ReplicArte, la creación de muñecas personalizadas, cada pieza es única y está repleta de detalles.

María, nombre convencional, es una secretaria ejecutiva que trabaja en una importadora de la ciudad de La Paz, pero por necesidad económica hace también otro oficio: es chofer en una empresa de radiotaxi en la urbe.

Pide mantener su identidad e imagen en reserva, y con un poco de recelo decide dar su testimonio a este medio. “El sueldo que gano es el mínimo y no me alcanza porque tengo dos hijos que alimentar. Además, ellos deben ir a la escuela y debo pagar el alquiler. Tengo una amiga que es despachadora en una empresa de radiotaxis y ella me animó porque la dueña estaba buscando un chofer para uno de sus taxis y como sabe que yo manejo, me lancé y ya estoy casi seis meses”, cuenta María, que sólo hace rondas por las tardes porque en las noches atiende las necesidades de sus hijos.

Ella también vende por catálogo productos de belleza de reconocidas marcas, pero cuenta que muchas de sus clientas prefieren adquirir mercadería china que llega de contrabando y se vende a bajos precios.