“Vengo a hablarles sobre la Inteligencia Artificial (IA) y tengo una mala noticia, no existe tal cosa. Hay un problema con el término porque nos da la idea de que es inteligencia, pero no lo es. Eso no significa que es mala, solo que no es ‘inteligencia’”, señaló el experto internacional en IA, co-creador de Siri y actual director científico de Renault, Luc Julia, ante una audiencia formada por estudiantes, periodistas y empresarios que se realizó el miércoles en el campus de Achocalla de la Universidad Privada Boliviana (UPB).

De acuerdo con el experto, no existe una IA, existen varias inteligencias que cumplen tareas específicas, como una caja de herramientas, donde cada pieza tiene una función y un propósito, pero ninguna es realmente “inteligente”. “La IA es una caja de herramientas, pero dentro de ella hay muchísimas cosas útiles, que son muy diferentes entre ellas. En una caja de herramientas voy a tener un desarmador, un martillo, una sierra, voy a tener muchas cosas, eso es precisamente lo que la IA es, muchas herramientas que son muy especializadas.

Sin embargo, señaló que, por ejemplo, en el caso de las IA generadoras de imagen desde texto, éstas son, como el nombre lo indica, ‘generadoras’, ya que no crean, la creación “descansa en el regazo” del usuario.

“Cuando se le pide a una IA generadora de imágenes que grafique a un cerdo con alas volando sobre un edificio, esa imagen ya existe en la cabeza del usuario. La IA, al ser una herramienta solo grafica la idea”, indicó.

Asimismo, Julia dio el ejemplo de los autos que se conducen solos con IA y señaló que éstos nunca podrán ser completamente autónomos, ya que en el mundo real existen demasiadas variables y comportamientos que no se pueden predecir.

“Imaginemos un embotellamiento, un auto autónomo jamás podría atravesarlo, porque se ciñe a las reglas de tránsito y a diversos factores que no son flexibles. Mientras que los humanos aplican la negociación con los otros conductores, son agresivos o dóciles según las circunstancias. La diferencia entre los humanos y las máquinas es que nosotros podemos estar equivocados, las máquinas no”.

El experto señaló que la IA de la que se ha hablado en los últimos 10 años, la que él llamó “la inteligencia artificial de Hollywood”, la que sale en películas como Terminator o Her y dijo que esas inteligencias artificiales no existen y nunca existirán, ya que la inteligencia es una línea continua, mientras que las IA son específicas.

“Pensemos en la inteligencia en un gráfico de dos dimensiones, en el plano vertical tenemos los niveles de destreza, en el horizontal las destrezas específicas, si graficamos la inteligencia humana en ese plano es una línea continua e infinita, ya que siempre existirán nuevas destrezas que aprender y la mente humana podrá aprenderlas”.