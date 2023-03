Las mayores importaciones de combustibles dispararon en 2022 el déficit comercial con Chile hasta 1.191 millones de dólares. El sector privado señala que las medidas no arancelarias frenan las exportaciones, pero desde la Cancillería se hacen gestiones para abrir ese mercado a la carne bovina, limón, leche y otros productos.

La gerente técnico del IBCE, María Esther Peña, sostuvo que Bolivia tiene firmado con Chile el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 22) que libera aranceles y garantiza la apertura de ese mercado al universo de los productos nacionales, con excepción de 15.

Sin embargo, dijo que también se aplican barreras no arancelarias y Bolivia no encuentra ventajas porque los exportadores no pueden cumplir con las exigencias fitosanitarias, sanitarias y otras certificaciones de este mercado.

El gerente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguín, opinó que en el análisis se debe restar las importaciones de combustibles, pero aún así sin esas compras la balanza comercial con ese mercado es deficitaria.

Esto porque Chile, al igual que otros países, aplica medidas no arancelerias y para ingresar con alimentos se deben cumplir con certificaciones, es por eso que muchas veces las pequeñas y medianas empresas no pueden cumplir. Los requisitos son más exigentes para manufacturas.

De acuerdo con Olguín, Bolivia tiene potencial para llegar a ese gran mercado en productos de limpieza, papel higiénico, toallas de papel, shampoos, detergentes para pisos y en polvo. Se puede exportar estos productos sobre todo, dijo a las ciudades del norte de Chile.

También hay mercado para cereales, maíz, huevos, pollo, granos como chía, sorgo.

“Se han hecho envíos de carne de pollo, huevo pero los productores de allá se quejan y comienzan las restricciones y los controles son un poco más fuertes. A diferencia de lo que ocurre en Bolivia, en Chile si algún sector productivo se queja, se aplican restricciones sanitarias de forma inmediata”, observó.

El ACE 22 define mecanismos para evaluar la relación comercial y existe una Comisión Administradora del Acuerdo, que en criterio de Olguín debería reunirse con mayor frecuencia.

Señaló que es necesario ir actualizando normas de origen, certificaciones digitales para aliviar los trámites y entrega de documentación.