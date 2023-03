Son medidas que ha tenido que tomar por la caída de las reservas internacionales netas (RIN). El gobierno ha dicho a los bancos que no pueden mantener más sus divisas en el exterior, tienen que traerlas al país para reforzar la cantidad de dólares. No es una mala medida. La mala señal ha sido el impuesto a las transferencias (ITF) que el gobierno gravó a los bancos, lo cual avivó el mercado negro del dólar.

El banco Fassil ha atravesado por problemas esta semana por el inusual retiro de ahorros. ¿A qué se debe esta situación?

Yo creo que el sistema es sólido. La posición del patrimonio de los bancos sobre los activos ponderados por riesgo está por encima del 10% requerido por la ley para poder captar depósitos y otorgar crédito, lo que en términos bancarios se llama intermediación financiera. Entonces, no tiene sentido el rumor de que había un banco que estaría en mala situación, lo cual podría contagiarse al resto del sistema, generando una crisis. Por eso, la gente intentó retirar sus depósitos, más aún si eran en dólares. Me pareció que ese rumor fue mal intencionado. Se dan situaciones como ésta por luchas de poder entre grupos o gente que quiere hacer daño a una entidad, lo cual es una barbaridad y está penado por la ley.

El presidente Arce se jacta de ser el autor del exitoso modelo económico social comunitario productivo. ¿Usted diría entonces que este modelo no es exitoso y que no hay el milagro boliviano del que se habla en el exterior?

El milagro boliviano implicaría una mejora sustancial de la educación y de la salud pública, principalmente, para atender las necesidades de la población de menores recursos. Esto, claramente, no ha sucedido. Y cuando él habla de socialismo o de comunismo, se estaría refiriendo a la expropiación de la propiedad privada. Eso no va a suceder en Bolivia, este no es un país con mentalidad socialista o comunista. Veamos El Alto, no hay más capitalistas que los aymaras, que son comerciantes, o los quechuas en la Cancha de Cochabamba, que también son comerciantes, todos emprendedores. ¿De qué socialismo estamos hablando? La mentalidad de los indígenas no es socialista, es fundamentalmente capitalista. Además, el capitalismo ha probado ser el único sistema de generación de riqueza.

¿Qué opina sobre las empresas públicas que fueron creadas por el gobierno?

Por la información que he podido recabar, muchas de ellas han quebrado y se han cerrado o trabajan a pérdida. La fábrica de úrea no sé si funciona, Cartonbol está compitiendo con otras empresas que son más eficientes en el rubro, hay un satélite que da vueltas a la Tierra, no sé qué hace, pero ha costado 350 millones de dólares. Tengo un listado de las 100 empresas estatales, una peor que la otra. Y cuando se junta la administración pública con la corrupción, la ideología y el partido, estamos liquidados.

Usted hacía mención al papel del Estado en las pensiones. ¿Qué riesgos corre el traspaso de las jubilaciones a la Gestora?

El Estado, en un par de meses, se hará cargo completamente de los fondos de pensiones. Son casi 24 mil millones de bolivianos, que el gobierno podría disponer para cubrir su creciente déficit fiscal. Los dos fondos de pensiones aún funcionan, la pregunta es si la Gestora administrará el dinero de los bolivianos tan bien como Previsión y Futuro. Ahí está la ideología, que busca quitarle todo al sector privado para pasarlo al Estado.

¿El otro tema es el de la deuda del país, todavía es manejable y pagable?

El expresidente (Jorge) Quiroga, en su momento, hizo una excelente negociación con la banca privada internacional y organismos internacionales, reduciendo la deuda externa a cero. Es decir, el gobierno del MAS y del señor Evo Morales recibieron el país con cero de deuda, pero ahora estamos con una deuda 12.000 millones de dólares y es una deuda a más corto plazo.

¿Qué haría para recuperar el nivel de reservas y volver a tener las calificaciones anteriores?

Lo primero y más importante es reducir el déficit, además, eliminar el impuesto a la transferencia y todas las trabas burocráticas a la exportación. Bolivia es una economía y un mercado interno muy pequeños, estamos hablando de 12 millones de habitantes, por lo cual la demanda interna es escasa, pero tenemos como vecino a Brasil, un mercado enorme a quien exportar, además, debemos aprovechar que somos más competitivos en cuanto a costo de la mano de obra, en contraposición tenemos un sistema impositivo con una carga extremadamente pesada.