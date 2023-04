La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo aprieta el acelerador para administrar plenamente los fondos de pensiones en mayo. Su gerente general, Jaime Durán Chuquimia, explica el trabajo realizado hasta la fecha, responde a las críticas y asegura con firmeza que la entidad no será una caja chica del Gobierno.

En una entrevista con Página Siete, Durán señala que el trabajo de la entidad será técnico y garantiza que se trabajará en procura de alcanzar la mejor rentabilidad y seguridad de los ahorros para la jubilación de los trabajadores.

¿Cómo va el proceso para arrancar con la administración plena de los fondos?

El cronograma que seguimos es el fijado en el Decreto Supremo 4585 del 15 de septiembre de 2021 que fija dos plazos: el primero es septiembre 2022 para el arranque parcial, nos hemos hecho cargo de todos los nuevos asegurados y ahí hay resultados importantes. Entre 9 de septiembre de 2022 y 11 de abril de 2023 ya tenemos 32.907 asegurados y tenemos 9.588 empleadores trabajando con la Gestora, de los cuales 49 son cooperativas mineras, 9.273 empleadores privados y 306 consultores, hemos cumplido la primera parte. La segunda parte del decreto es poner en funcionamiento total la Gestora y el plazo es el 15 de mayo de 2023 y hasta el momento tenemos un 90% de avance en la migración de información en los servidores de la Gestora. El 2 de mayo vamos a empezar a recaudar las planillas de los empleadores y este proceso se hará por medios electrónicos, el 15 de mayo vamos a recibir los trámites de jubilación y el 1 de junio vamos a empezar a pagar las pensiones de todos los jubilados que corresponden a 209 mil jubilados.

¿Qué problemas han tenido que superar en este proceso?

- Una dificultad es la mala información, se ha dicho a la gente que es una confiscación de los aportes, lo cual es falso, y en la socialización hemos aclarado que los patrimonios autónomos evitan que los recursos del ahorro previsional sean de libre disponibilidad y que se destinen sólo a inversiones y pensiones.

Hubo dificultades con los registros de los primeros años y se ha ido superando, pero el proceso está encaminado para cumplir con el cronograma.

¿El software está funcionando adecuadamente?

- Sí, la mayor prueba es que hay 32.907 asegurados, eso muestra que todos éstos se han afiliado y están cotizando.

Hemos comenzado con una recaudación de 100 mil bolivianos en septiembre de 2021, en enero de este año ya eran 6,14 millones de bolivianos, en marzo eran 10,4 millones de bolivianos y un acumulado de 34 millones de bolivianos. Eso permite el aseguramiento y cotización, por lo tanto se pueden invertir.

Hemos logrado una rentabilidad promedio entre septiembre y marzo de 4,4% y la última fase es el proceso de generación de prestaciones, ya hemos procesado 80 compensaciones de cotizaciones y desde mayo ya podemos administrar la totalidad del sistema.

¿Van a tener tres software, el de las AFP y de la Gestora?

-Por el momento los tres están en funcionamiento porque estamos trabajando en forma paralela con la AFP Futuro y Previsión BBVA. En mayo lo que va a ocurrir es que toda la base de datos de las AFP va a pasar a ser administrado por el software de la Gestora, que se llama Gestión Electrónica del Sistema Integral de Pensiones y es el que va a administrar la totalidad de la información. Es decir que existe una fusión y eso es posible porque tenemos un identificador clave que es el código único del asegurado. Es importante que la población conozca que ni un centavo de todo lo aportado, rendimiento y ganancias que han tenido estos años se pierde, por eso la migración nos está tomando tiempo porque debemos garantizar que toda la información esté adecuadamente trabajada.

¿Qué tienen que hacer o esperar los afiliados y qué cambios se esperan?

- Los empleadores deben ingresar al sitio www.gestora.bo y a la oficina virtual, donde encontrarán una plantilla para llenar sus datos, tenemos esa información, pero hay empleadores que hace 10 años no actualizan su información. El software cruza información con el NIT de Impuestos Nacionales y con el registro de empresas. También se les debe habilitar sus credenciales, con esto van a poder a trabajar en la oficina virtual donde todo el proceso de pago de planillas se hace en forma electrónica. Los pagos se pueden hacer por QR y se habilitaron 15 entidades financieras para esto.

En el caso de los jubilados, lo único que van a tener que hacer el 1 de junio es asistir a alguna de las 35 entidades financieras que se están habilitando para que no hagan fila. En la papeleta aparece el logo de la Gestora en lugar de AFP Futuro o Previsión y el otro cambio es que los jubilados dejarán de pagar la comisión de 1,31%. Por ejemplo, para una pensión de 3.500 bolivianos se pagaban 46 bolivianos y a nivel global todos pagaban 73 millones de bolivianos, que ahora se quedarán con los jubilados.

¿Usted ha mencionado que hay candados para administrar los recursos, pero lo que se cuestiona es que los candados están en manos del Gobierno?

He escuchado eso de algunos analistas, yo lamento que se intente tergiversar, lo que ocurre es que se trata de la construcción de instituciones. Los candados que hemos ido explicando son los que han permitido que actualmente contemos con un fondo de 23.900 millones de dólares en manos de las AFP. Uno de los candados es que se trata de patrimonios autónomos y funcionan desde la Ley 1732 y han sido rescatados en la Ley 065, son instrumentos de larga data que ya están institucionalizados. La Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS) es un mecanismo institucionalizado que ha permitido que las AFP tengan ese crecimiento y va permitir que la Gestora mantenga eso. Habrá auditorías y no son nuevas, son un tema de larga data. Desde 2018 la Gestora administra el Fondo de la Renta Universal de Vejez, y la APS ha permitido que tengamos un control adecuado y se garantice la Renta Dignidad. Los mecanismos de control social (son) lo mismo. La idea de que los candados no van a ser suficientes, sólo buscan generar zozobra.

¿Se cuestiona que la fiscalización no es independiente. El Viceministerio de Pensiones, la Autoridad de Fiscalización en Pensiones y Seguros (APS) y la Gestora dependen del Gobierno? ¿Es así o no?

Totalmente falso, he escuchado a algunos colegas ese argumento, sin tomar en cuenta que cada una de las entidades tiene su competencia y atribuciones. El ministerio tiene un carácter normador y la tarea de la APS es de fiscalizar, supervisar y regular el funcionamiento de la Gestora, que a su vez tiene como tarea administrar los fondos, mejorar las inversiones y tramitar jubilaciones. Cada una de las entidades cumple normas y reglamentos. Para dar un ejemplo, si de pronto al Tesoro se le ocurre agarrar la plata del Fondo de Pensiones y dice que se le traspase 100 millones de bolivianos, ahí la Gestora le responderá que no se puede, porque el conjunto normativo plantea que esto es un patrimonio autónomo. Lo que sí puede hacer el Tesoro es poner en circulación instrumentos (títulos-valores) en el mercado de valores y la Gestora ahí comparará esos instrumentos con los que ofrece el sector privado y viendo la seguridad y rentabilidad tomará la mejor decisión de dónde invertir. Esa suerte de juez y parte o conflicto de intereses en la fiscalización no existe, porque cada una de las entidades tiene competencias y atribuciones definidas por ley.

Lo que se cuestiona o genera desconfianza es que ahora que el Gobierno tiene problemas de liquidez, déficit fiscal, problemas para conseguir financiamiento, ahora va a tener a disposición casi 24 mil millones de dólares que maneja la Gestora. ¿No debe preocupar esto?

-Yo quisiera desmentir ese tipo de afirmaciones, en primer lugar porque el dato evidente es que la posición del sector público no financiero ha mejorado, el año 2020 se tenía un déficit de 12% del PIB y en 2022 eso se ha reducido a 7,2%. El segundo elemento es que la función de la Gestora es preservar los intereses de los asegurados. La Gestora no es una entidad de financiamiento del sector público o del sector privado. Lo que hace es realizar inversiones ya sea en instrumentos del Estado, del sector privado o empresas, pero no para solucionar los problemas de éstas, sino buscar la mayor rentabilidad y seguridad para los aportes de los asegurados, ese va a ser el criterio fundamental. Creer que la Gestora va a ser una especie de caja chica, como están criticando algunos opinadores, es totalmente falso, en realidad nuestra función es buscar los mayores rendimientos. Si uno revisa los títulos valores emitidos por el Estado en los últimos 26 años, no ha existido una sola vez que el Estado hubiese incumplido los compromisos de devolución de capital e intereses. En ese sentido quiero desmentir enfáticamente esa mala información.

¿Pese a las explicaciones, hay dudas, cómo van a generar confianza en la gente?

A través de acciones concretas, hace algunos años decían que la Gestora era una entidad ineficiente, hemos desmentido eso mostrando utilidades de 7,8 millones de bolivianos en 2021 y en 2022 ganancias de 17,9 millones de bolivianos, un crecimiento de 128%. Nos decían que el software no iba a funcionar y en la práctica tenemos más de 32 mil afiliados con 34 millones de bolivianos de aportes. Nos decían que los rendimientos iban a ser menores y el año pasado hemos logrado 4,57% contra 3,5% de las AFP. Sobre esa base de resultados y beneficios consideramos que poco a poco vamos a ir generando mayor confianza.

¿Se va a invertir en empresas públicas?

- Las empresas públicas deben seguir el procedimiento de emisión de títulos-valores que tiene cualquier empresa privada. En la Gestora tenemos la obligación de revisar estados financieros y ver todas las garantías, de modo que se demuestre solvencia y capacidad de pago. Yo lo que quiero asegurar es que las empresas estatales y privadas van a tener el mismo trato, no porque lo quiera la Gestora, sino porque así está organizado el mercado de valores.

¿Un requisito para invertir en valores de las empresas públicas será que estén registradas en el registro del mercado de valores y que garanticen transparencia?

Exactamente, las empresas públicas deben obligatoriamente estar registradas en el mercado de valores, ya lo están haciendo las filiales de ENDE o YPFB, y deben demostrar transparencia, mostrar estados financieros, comunicar hechos relevantes, cumplir toda la normativa de ASFI y del mercado de valores.

¿La Gestora va a invertir en el exterior?

La ley permite esas inversiones, pero está regulado, porque invertir en el exterior conlleva mayor riesgo. Así como se puede tener un buen rendimiento, se puede perder la inversión y en este momento hacer grandes inversiones en mercados internacionales no es lo más adecuado, porque hay posibilidad de nuevas alzas de tasas de interés de la Reserva Federal. Por el momento, mi recomendación es que no se hagan inversiones fuera del país.

¿Cómo van a garantizar que mejore la rentabilidad?

Contamos con una estrategia de tres pilares: rentabilidad, porque debemos buscar los instrumentos que rindan más. Seguridad, porque nuestra función es resguardar el patrimonio de los asegurados y por eso debemos invertir en instrumentos seguros. Liquidez, si bien hay que invertir, debemos contar con recursos líquidos para cumplir con las obligaciones con los jubilados. La combinación de esos criterios y el impulso a nuevos instrumentos nos va a permitir mejorar la rentabilidad. El año pasado hemos logrado 4,57% de rentabilidad, superior al de las AFP. Si bien no es un proceso inmediato, porque hay que recomponer la cartera, estamos seguros que en el tiempo la rentabilidad se va a igualar o mejorar a lo hecho hasta ahora.

¿Qué pasa con el directorio?

La asamblea debe elegir y el directorio no está cerrado a representantes de jubilados, trabajadores y universidades que cumplan con requisitos de ley.