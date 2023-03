“Pero las cooperativas pueden llegar a pagar menos, porque hay una cláusula en la norma que dice que si la venta es para mercado interno y no exportación, sólo pagan 1,5% y con todo eso baja la recaudación de regalías”, puntualizó.

La regalía minera es una compensación por la explotación de los recursos minerales y metales no renovables, y está regulada por la Ley 535 de Minería. La norma establece una distribución del 85% para las gobernaciones y el 15% para los municipios productores.

Con relación a la subvención al diésel, el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte (Fecoman), Ramiro Balmaceda, explicó que este es uno de los principales insumos para la realización de la actividad de las cooperativas. “También trabajamos con energía trifásica, pero en mayor volumen se consume diésel”, precisó.

Aclaró que el consumo es variable porque no todos tienen un nivel de producción horizontal. “Hay cooperativas que trabajan 8 horas, otras 24 horas que necesitan más diésel”, puntualizó.

Añadió que como sector se ha planteado una nueva tributación a diferencia de otros como Fencomin, al margen de las regalías y pago de patentes y caja de salud.

Balmaceda sostuvo que se ha invitado a las entidades que hacen observaciones al sector sobre impuestos, uso de mercurio y para que puedan ver su realidad y cómo se realiza la explotación.

“Por eso desconocemos el muestreo o estimaciones que realizan algunas entidades cuando no se nos convoca para ver los datos. Además, no se dice nada de algunas empresas mineras, incluso extranjeras, que no dejan un grano de aporte al Estado”, remarcó.

Balmaceda recordó que el sector absorbe mano de obra ya que en la actualidad hay 800 cooperativas con unos 40.000 socios. Este número sube a 120 mil si se toma en cuenta a las familias vinculadas.

Recordó que el sector llegó a un acuerdo para tributar un 4,8% con el Gobierno y por eso se exige que esto se defina en una ley y se debata junto al proyecto de ley del Oro para fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN).