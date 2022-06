La Cámara Baja aprueba cambios a 2 leyes impositivas

En tiempo récord, la Cámara de Diputados aprobó anoche en grande y detalle el proyecto de ley que modifica las leyes 2492 del Código Tributario y 843 referida al Régimen Complementario de Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA), bajo la premisa de “contribuir a la reconstrucción económica”.

El objetivo, según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, es extender las facilidades de pago incumplidas para mejorar administrativamente el cobro de los impuestos atrasados; y en relación a la Ley 843, plantea que los trabajadores independientes que pagan el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) ahora tributarán al RC- IVA.

En los cambios al Código Tributario, el proyecto plantea un “arrepentimiento eficaz”, con la ampliación de plazo para pagar sin la sanción por omisión de pago del 100% al 60% del tributo omitido actualizado.

“Este arrepentimiento eficaz ya no será de 10 días, sino hasta 20 días y si consigo los recursos, ya no pago la multa, es decir, si debo 40.000 bolivianos al Estado y me dan la vista de cargo o auto inicial y si consigo los 40.000 y pago al Servicio de Impuestos Nacional, ya no pagaré multa”, aseguró Montenegro.

Para el diputado de Comunidad Ciudadana Miguel Roca este proyecto de ley sólo es un “parche” y un “perdonazo, del perdonazo, del perdonazo”, puesto que es la tercera vez, desde 2016, que se anuncia facilidades para que los contribuyentes con mora puedan pagar sus impuestos al Estado.

“No es que haga daño. El problema es que no resuelve el tema de fondo, que es que tenemos un Código Tributario absolutamente draconiano, injusto y con exacción”, afirmó Roca.

Entre algunas de las observaciones, el legislador explicó que en el Código Tributario, junto al impuesto que no se pagó, se suma a la actualización del tributo con la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y los intereses que genera la deuda.

“Esos tres elementos forman el tributo omitido actualizado y es donde se aplican las multas”, señaló ayer el asambleísta.