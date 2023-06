La información económica que da a conocer el doctor Enrique Velazco Reckling es de enorme utilidad. Sin abundar en mayores cifras, mi pretensión es ofrecer una mirada política de la docena de entregas dominicales. He aquí mi cosecha inspirado en la provechosa lectura realizada: Bolivia está entrampada en las redes de un Estado que vive por y para sí mismo. No es un Estado que trabaja por el país, es un Estado que trabaja para subsistir, prolongarse y/o eternizarse. No es un Estado que vela por los más pobres y necesitados, es un Estado que vela por sí mismo. Ese es el problema mayúsculo que afronta Bolivia y que Velazco Reckling da a conocer con rigurosa brillantez (primer componente). Además, deja en claro quiénes son los auténticos ganadores del “modelo económico boliviano” debidamente promovidos por este ogro filantrópico. Ganadores que bautizamos como “los anexos” del desarrollo boliviano, dando a comprender su inmejorable posición como fieles seguidores de ese Estado. Lucran en la medida que Él lo permite (segundo componente). Finalmente, contamos con aquellos que viven un espejismo permanente. La bonanza económica ha fabricado este nuevo componente del modelo: los ilusos, abstraídos en una vorágine de hipnotismo social auspiciado por el esplendor económico de 2004 a 2014. Aplauden las políticas y apoyan al régimen amparados en esta anómala magia estatal (tercer componente).

1 El Estado como actor central

El Estado es el centro del mundo. ¿Qué sugiere Velazco?

“El crecimiento tiene como base a la inversión pública y la exportación de materias primas, por el lado del gasto, y, a la presión tributaria, por el lado del ingreso. Pero, por la naturaleza regresiva de prácticamente todos los impuestos que se aplican en el mercado interno, la mayor presión fiscal ha reducido la participación de las remuneraciones en la distribución del ingreso, la que se ha reflejado en menor empleo formal y la caída del gasto en consumo de los hogares: el crecimiento habría tenido, en realidad, rasgos empobrecedores para grandes sectores de la sociedad”.

La frase es lapidaria. Conviene desagregarla: el primer aspecto descollante reside en la exportación de materias primas como el eje económico del modelo. Arrimarse a una economía industrial o de servicios exige un tiempo de maduración que no es preocupación del régimen extractivista en curso, centrado en la famosa “nacionalización”. Se extrae recursos naturales en un tiempo breve y se los utiliza para hacer detonar el populismo más sólido. Todo ello del lado del gasto. Y, por el lado del ingreso, no podemos dejar de señalar el incremento de la presión tributaria. Ese es el meollo del asunto: se cobra más impuestos reduciendo el ingreso de los empleados que, a la postre, consumen menos. Mucho menos: un 11% del PIB. Entonces, ¿quién se adueña de este considerable mayor ingreso impositivo? El Estado. Cobra más y disminuye el nivel de vida de una población que consume menos. Por ende, ¿es este el gobierno de los trabajadores y los humildes? No y la síntesis argumentativa sólo puede ser una: la lógica no está cifrada en observar que hace el Estado por su gente sino en constatar que hace la gente por el Estado. Mientras más o mejores generadores de recursos tengas, mejor para el Estado.

2 Los anexos I: los importadores y exportadores

Los importadores y exportadores son los que más ganan en nuestra economía. A decir, de nuestro autor,

“Éste parece ser el caso desde 2006: el valor de las importaciones respecto al consumo total aumenta 13,2 puntos: del 31,2% al 44,4%; en relación al consumo de los hogares, las importaciones pasan del 37% al 55%, un aumento de 18 puntos. El significativo avance de las importaciones sobre la producción nacional, tendría que estar vinculado a las pérdidas en la cantidad y la calidad del empleo que muestran las estadísticas: la informalidad y la precariedad del empleo pasaron de un 60% en 2005 a casi el 85% en la actualidad.

Esa es la clave: generar puestos de trabajo. Sí, pero puestos de trabajo ... ¡en el exterior! Acá en el país, la economía se precariza más tornándose informal en un abismal 85%. El mayor porcentaje de población informal del continente. Crecemos, pues, gracias a las mayores importaciones y exportaciones emprendidas y no por el consumo de la producción nacional. Ante la invasión de productos de baja calidad (fundamentalmente chinos), todos podemos consumir. Ya ser ciudadano no es relevante. Mejor clasificar a esta nueva liga del consumismo y abastecernos de todo.

3 Los anexos 2: los impuestos, la administración pública y los servicios financieros

No todo es importación y exportación. O, en realidad si lo es todo, pero con actores que aprovechan ese modelo y posibilitan que funcione con precisión. ¿Quiénes son esos actores? Son tres: los funcionarios de la administración pública, los servicios financieros y el gobierno cobrador de impuestos. Todos ellos han crecido a más del 4,5% anual (requisito para pagar el doble aguinaldo), mientras que los trabajadores micro-empresariales, artesanales, gastronómicos, turísticos, profesionales crecieron a un promedio del 2,5%. Veamos lo que analiza el profesor Velazco: el 20% de los actores económicos privilegiados descritos producen el 53% del PIB y, en consecuencia, el 80% de los actores marginados, producen el 47% del PIB. ¿Socialismo del siglo XXI? No: lucran los bancos que han pasado de una ganancia anual de 15 millones en 2004 a 300 millones en 2019. Ganan los empleados públicos que de 190 mil el mismo año de salida, pasaron a 560 mil en 2023. Triunfan los jerarcas del Estado que cobran inmensas cantidades en impuestos como nunca antes en nuestra historia.

Ese es el propósito: no que ganen los que deberían ganar en concordancia con el discurso oficialista del MAS: ¡los pobres!, sino que gane esta tríada de renovadas oligarquías.

4 Los anexos 3: los actores destacados económicamente, quienes ya tenían músculo

El crecimiento es desigual y episódico, territorial y sectorialmente, nos recuerda Velazco. ¿Qué significa esta frase? Ganan los que pueden ganar, no los que necesitan ganar. ¿Qué significa ello? Significa que las vacas gordas tienen todo el derecho de ganar, mientras las vacas flacas pueden (y deben esperar). Vale decir, se requiere empresas que destaquen, no empresas que haya que crear e impulsar. No es casual el matrimonio con empresarios del oriente, la Tarija gasífera y/o los cocaleros: son los que ya existían departamental y sectorialmente. Ellos generan recursos. No se debe gastar dinero en capacitar empresarios, por el contrario, los empresarios deben “capacitar” a ministros para que los dejen ganar sin perjuicio alguno.