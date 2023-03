La aparente falta de dólares ha empezado a afectar el mercado inmobiliario, sobre todo en el caso de los anticréticos, los cuales se encuentran en su mayoría dolarizados, lo que hace más difícil cerrar las transacciones.

“La dueña no me quiere aceptar bolivianos y necesito para poder cerrar el trato, espero que esta falta de dólares se resuelva pronto, porque ya tengo que mudarme a un nuevo departamento”, señaló Carmen V. una mujer en la fila de las ventanillas de venta directa de dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB) la semana pasada.

Como ella, otras personas buscaban comprar la divisa para todo tipo de transacciones, entre ellas inmobiliarias.

“Solo acepto dólares”, es la respuesta de algunas personas que dan en anticrético o venden sus inmuebles, señala Darío Gutiérrez, un agente inmobiliario.

“La gente que vende y ofrece en anticrético no está queriendo cerrar las ventas en bolivianos, prefieren esperar más para que les paguen en dólares o están pidiendo que les den en moneda nacional, pero al tipo de cambio de la calle, para protegerse”, explica el agente.

Gutiérrez agregó que este fenómeno no se da con alquileres, ya que en su mayoría, éstos se ofrecen en bolivianos.

Por su parte, Fernando, un joven profesional que busca dejar un anticrético, señala que la dueña del inmueble en el que vive busca devolverle su dinero en bolivianos, a pesar de que él le entregó 20.000 dólares a la firma del contrato, hace dos años.

“No puedo dejar este departamento porque no me quieren devolver mi dinero en dólares, como lo estipula el contrato, mientras eso no pase yo no me puedo ir, a pesar de que eso nos perjudica a la dueña de casa y a mí”, agregó.